Anthony Martial quitte Athènes mais reste dans l'exotisme

Ce n’est pas forcément là où on aurait imaginé Anthony Martial à 29 ans.

Après l’AEK FC (Grèce) la saison dernière, l’ancien crack de Manchester United reste dans l’exotisme avec une signature aux Rayados de Monterrey, actuellement leaders du championnat mexicain – il devient par ailleurs le premier Français de l’histoire du club. L’attaquant (9 buts en 23 matchs la saison passée) et son salaire de gourmand étaient devenus indésirable à Athènes, et il avait d’ailleurs été proposé à plusieurs clubs mexicains. À noter qu’en Liga MX, le mercato ne fermait ses portes que le 12 septembre, ce qui a permis ce mouvement. Martial – qui s’engage jusqu’en 2027, plus une année en option – retrouvera sur place Lucas Ocampos et Sergio Ramos.

Le retour en équipe de France, ce n’est pas pour tout de suite.

