L’AEK veut se séparer d’Anthony Martial

De pire en pire, cette carrière.

L’AEK cherche à se séparer de l’international français Anthony Martial, annonce The Sun, ce jeudi. Selon le journal anglais, le joueur formé à l’OL aurait perdu sa place dans la hiérarchie à la suite de l’arrivée du nouvel entraîneur Marko Nikolić en juin dernier. À tel point que le coach serbe a écarté le Français de l’équipe de l’AEK pour la Ligue Conférence. Arrivé à Athènes la saison dernière pour trois ans, après neuf saisons sous le maillot de Manchester United, l’attaquant de 29 ans n’entre plus dans les plans du club, comme il n’entrait plus dans ceux des Red Devils.

🚨 AEK are desperately trying to sell Anthony Martial and have offered him to 6 clubs. Discussions are ongoing between Mexican club PUMAS and Martial. — @sebnonda pic.twitter.com/7YjpGRILdh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 11, 2025

Un avenir au Mexique

Souhaitant surtout se délester de l’important salaire du Français, évalué à 2,5 millions d’euros, l’AEK aurait proposé son attaquant à six clubs mexicains. Selon L’Équipe, le club des Pumas UNAM serait en pole position, pour s’attacher les services de l’ancien Monégasque, suivis de près par Monterrey. En rejoignant le championnat mexicain, Martial pourrait retrouver Allan Saint-Maximin et André-Pierre Gignac avec qui il a participé notamment à l’Euro 2016, au cours de ses 30 sélections (2 buts) sous le maillot bleu.

Le mercato mexicain ferme ses portes à minuit.

