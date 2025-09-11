S’abonner au mag
  • Grèce
  • AEK

L’AEK veut se séparer d’Anthony Martial

KM
L’AEK veut se séparer d’Anthony Martial

De pire en pire, cette carrière.

L’AEK cherche à se séparer de l’international français Anthony Martial, annonce The Sun, ce jeudi. Selon le journal anglais, le joueur formé à l’OL aurait perdu sa place dans la hiérarchie à la suite de l’arrivée du nouvel entraîneur Marko Nikolić en juin dernier. À tel point que le coach serbe a écarté le Français de l’équipe de l’AEK pour la Ligue Conférence. Arrivé à Athènes la saison dernière pour trois ans, après neuf saisons sous le maillot de Manchester United, l’attaquant de 29 ans n’entre plus dans les plans du club, comme il n’entrait plus dans ceux des Red Devils.

Un avenir au Mexique

Souhaitant surtout se délester de l’important salaire du Français, évalué à 2,5 millions d’euros, l’AEK aurait proposé son attaquant à six clubs mexicains. Selon L’Équipe, le club des Pumas UNAM serait en pole position, pour s’attacher les services de l’ancien Monégasque, suivis de près par Monterrey. En rejoignant le championnat mexicain, Martial pourrait retrouver Allan Saint-Maximin et André-Pierre Gignac avec qui il a participé notamment à l’Euro 2016, au cours de ses 30 sélections (2 buts) sous le maillot bleu.

Le mercato mexicain ferme ses portes à minuit.

Adi Hütter donne une indication sur le retour à la compétition de Paul Pogba

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine