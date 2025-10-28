Le chien d’Aaron Ramsey a disparu

Aux pieds !

Depuis près de deux semaines, Aaron Ramsey et son épouse Colleen multiplient les messages sur les réseaux sociaux, pour tenter de retrouver leur chien Halo. Ce dernier a disparu alors qu’il était dans un refuge, et son collier GPS a été désactivé. Ce samedi, le milieu de terrain gallois a une nouvelle fois publié un message émouvant sur les réseaux sociaux : « Qu’est-ce que je ne ferais pas pour te serrer dans mes bras une dernière fois. »

Parti au Mexique cet été, aux Pumas UNAM, le joueur de 34 ans a vu son club l’autoriser à s’absenter pour régler cette affaire.

Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros 🙏🏼 Any news about our Halo please contact us. BIG REWARD for finding her. we are all… pic.twitter.com/hEhJOxdd5r — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 17, 2025

Une grosse récompense à la clé

Le couple Ramsey semble perdre espoir au fil des jours et des messages postés sur les réseaux. « Je pense que nous n’y arriverons pas, a regretté Colleen Ramsey la semaine dernière. Nous avons de sérieuses questions, et on n’aura peut-être jamais de réponses ». Une récompense de 20 000 dollars a même été promise à quiconque retrouvera leur chien.

Une situation qui rappelle celle de Michy Batshuayi. L’attaquant belge avait lancé un appel à l’aide à la suite d’un accident de voiture subi par son chat vendredi dernier. Ce lundi, le joueur de Francfort a annoncé que son animal de compagnie était malheureusement décédé.

La justice rappelle encore à l’ordre Daniel Alves