S’abonner au mag
  • Mexique
  • Pumas UNAM

Le chien d’Aaron Ramsey a disparu

CDB
Le chien d’Aaron Ramsey a disparu

Aux pieds !

Depuis près de deux semaines, Aaron Ramsey et son épouse Colleen multiplient les messages sur les réseaux sociaux, pour tenter de retrouver leur chien Halo. Ce dernier a disparu alors qu’il était dans un refuge, et son collier GPS a été désactivé. Ce samedi, le milieu de terrain gallois a une nouvelle fois publié un message émouvant sur les réseaux sociaux : « Qu’est-ce que je ne ferais pas pour te serrer dans mes bras une dernière fois. »

Parti au Mexique cet été, aux Pumas UNAM, le joueur de 34 ans a vu son club l’autoriser à s’absenter pour régler cette affaire.

Une grosse récompense à la clé

Le couple Ramsey semble perdre espoir au fil des jours et des messages postés sur les réseaux. « Je pense que nous n’y arriverons pas, a regretté Colleen Ramsey la semaine dernière. Nous avons de sérieuses questions, et on n’aura peut-être jamais de réponses ». Une récompense de 20 000 dollars a même été promise à quiconque retrouvera leur chien.

Une situation qui rappelle celle de Michy Batshuayi. L’attaquant belge avait lancé un appel à l’aide à la suite d’un accident de voiture subi par son chat vendredi dernier. Ce lundi, le joueur de Francfort a annoncé que son animal de compagnie était malheureusement décédé.

La justice rappelle encore à l’ordre Daniel Alves

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!