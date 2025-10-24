Michy Batshuayi demande de l’aide pour son chat

À la rescousse !

Michy Batshuayi a lancé un appel à l’aide pour son chat, percuté par une voiture à Francfort jeudi. Sur Instagram, l’ancien attaquant de l’OM a écrit : « Il est en situation critique et doit être opéré d’urgence. Malheureusement, il est trop faible et a besoin d’urgence d’une transfusion sanguine d’un autre chat pour survivre à l’opération. »

« Chaque minute compte »

Désemparé par la situation, le buteur des Aigles a donc fait appel à sa communauté pour sauver la vie de son félin, dont il a partagé une photo en story : « Les vétérinaires cherchent un chat en bonne santé, poursuit l’international belge. Ce serait seulement un petit échantillon de sang, c’est complètement sécurisé pour le chat donneur et ce sera fait en douceur par un vétérinaire professionnel. L’opération est prévue très rapidement donc chaque minute compte. » Côté terrain, ce n’est malheureusement pas la joie non plus pour l’ancien Phocéen. Jamais titularisé avec l’Eintracht cette saison, il n’a joué que 63 petites minutes sans parvenir à mettre le moindre but.

Pas sûr que Kurt Zouma puisse l’aider.

Liverpool se rassure à Francfort, Ekitiké décisif contre son ancien club