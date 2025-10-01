- C1
48 choses plus spectaculaires que les matchs de l’Eintracht
Depuis le début de la saison, voir un match de l’Eintracht, c’est la garantie de voir des buts : 48 sur leurs 8 matchs, 28 marqués et 20 encaissés. Des 6-4, des 4-3, des 1-5 comme mardi contre l’Atlético : bref, on en prend plein les yeux. On a quand même cherché 48 choses encore plus spectaculaires, et c’était pas facile.
1- La prestation de Manuel Neuer contre l’Algérie en 2014.
2- Les costumes de Segundo Castillo sur le banc du Barcelona SC.
3- L’enflammade générale sur El Shaarawy.
4- La carrière de Xavier Gravelaine.
5- L’élimination de l’OM en Coupe de France contre la N2 de Canet-en-Roussillon.
6- Les bangers de Paul Pogba à la Juventus.
7- Un vingt sur vingt sur une dissert’ de philo.
8- Le goût d’une mangue en Colombie après une heure et demie de balade à cheval, d’après Louis Sarkozy.
9- Les dribbles de Neymar Junior.
10- La dernière invasion de fourmis dans ta cuisine.
11- Le respect de la limitation à 50 km/h sur le périphérique.
12- Le raté mythique de Mario Balotelli avec Manchester City.
It's been 12 years since Mario Balotelli did this in pre-season for Man City and was immediately substituted 🙃pic.twitter.com/qBzRYL8Ek3— ESPN UK (@ESPNUK) July 24, 2023
13- Les tifos du Vélodrome.
14- La Coupe du monde 2014 de James Rodríguez.
15- John Textor, dans son intégralité.
16- L’humilité de Zlatan Ibrahimović.
17- La reprise de Benjamin Pavard face à l’Argentine en 2018.
18- L’état de ton compte en banque le 10 du mois.
19- L’intelligence de jeu de Nicolò Barella.
20- Les anciennes dents de Didier Deschamps.
21- Les ponts du mois de mai.
22- Le son de Moïse Kean dans FC26.
23- Le chassé d’Éric Cantona.
24- Le sauvetage de Choupo-Moting sur la ligne de but adverse en 2019.
Miss or save of the season? PSG's Choupo-Moting takes Yakubu's title! #PSGRCSA pic.twitter.com/EViYBotdni— Wilfred Mong (@wilfredmong_) April 8, 2019
25- La fin de carrière de Luis Suárez.
26- Le début de saison européenne de Bodø/Glimt.
27- L’effet Mandela de Kylian Mbappé avec les cheveux roses.
28- La hype Benjamin Bourigeaud en équipe de France.
29- François Bayrou, tout simplement.
30- Le trio Iniesta-Xavi-Busquets.
32- Michy Batshuayi qui se tire un ballon en pleine tête.
33- L’hécatombe de blessés du PSG.
34- Les passes décisives de l’extérieur du pied de Ludovic Ajorque.
35- S’accorder cinq minutes de sommeil en plus après son réveil.
36- L’accent anglais d’Emmanuel Macron.
Il y a ce côté Jacques #Chirac... Par contre quand #Macron est en colère, il perd totalement son accent Anglais pic.twitter.com/IKT5LZ3IdT— Stéphane Larue (@larueofficiel) January 22, 2020
37- Les mollets de Jack Grealish.
38- La chute de Jack Grealish.
39- La résurrection de Jack Grealish.
40- Le combo chewing-gum/sourcil de Carlo Ancelotti. (Il le tient bien, ce salaud.)
41- Les posts de footballeurs via ChatGPT.
42- La carrière de John Cena à la WWE.
43- Toute la vie politique aux États-Unis.
44- Les veux-che de Griezmann.
45- Les saltos d’Aubameyang.
46- La marque de caleçons CR7.
47- L’hygiène de vie de Ronaldinho.
48- Tes troisièmes mi-temps.
Par Kevin Mbundu