48 choses plus spectaculaires que les matchs de l’Eintracht

Depuis le début de la saison, voir un match de l’Eintracht, c’est la garantie de voir des buts : 48 sur leurs 8 matchs, 28 marqués et 20 encaissés. Des 6-4, des 4-3, des 1-5 comme mardi contre l’Atlético : bref, on en prend plein les yeux. On a quand même cherché 48 choses encore plus spectaculaires, et c’était pas facile.

1- La prestation de Manuel Neuer contre l’Algérie en 2014.

2- Les costumes de Segundo Castillo sur le banc du Barcelona SC.

3- L’enflammade générale sur El Shaarawy.

4- La carrière de Xavier Gravelaine.

5- L’élimination de l’OM en Coupe de France contre la N2 de Canet-en-Roussillon.

6- Les bangers de Paul Pogba à la Juventus.

7- Un vingt sur vingt sur une dissert’ de philo.

8- Le goût d’une mangue en Colombie après une heure et demie de balade à cheval, d’après Louis Sarkozy.

9- Les dribbles de Neymar Junior.

10- La dernière invasion de fourmis dans ta cuisine.

11- Le respect de la limitation à 50 km/h sur le périphérique.

12- Le raté mythique de Mario Balotelli avec Manchester City.

It's been 12 years since Mario Balotelli did this in pre-season for Man City and was immediately substituted 🙃pic.twitter.com/qBzRYL8Ek3 — ESPN UK (@ESPNUK) July 24, 2023

13- Les tifos du Vélodrome.

14- La Coupe du monde 2014 de James Rodríguez.

15- John Textor, dans son intégralité.

16- L’humilité de Zlatan Ibrahimović.

17- La reprise de Benjamin Pavard face à l’Argentine en 2018.

18- L’état de ton compte en banque le 10 du mois.

19- L’intelligence de jeu de Nicolò Barella.

20- Les anciennes dents de Didier Deschamps.

21- Les ponts du mois de mai.

22- Le son de Moïse Kean dans FC26.

23- Le chassé d’Éric Cantona.

24- Le sauvetage de Choupo-Moting sur la ligne de but adverse en 2019.

Miss or save of the season? PSG's Choupo-Moting takes Yakubu's title! #PSGRCSA pic.twitter.com/EViYBotdni — Wilfred Mong (@wilfredmong_) April 8, 2019

25- La fin de carrière de Luis Suárez.

26- Le début de saison européenne de Bodø/Glimt.

27- L’effet Mandela de Kylian Mbappé avec les cheveux roses.

28- La hype Benjamin Bourigeaud en équipe de France.

29- François Bayrou, tout simplement.

30- Le trio Iniesta-Xavi-Busquets.

31- Le flow de Michael Olise.

32- Michy Batshuayi qui se tire un ballon en pleine tête.

33- L’hécatombe de blessés du PSG.

34- Les passes décisives de l’extérieur du pied de Ludovic Ajorque.

35- S’accorder cinq minutes de sommeil en plus après son réveil.

36- L’accent anglais d’Emmanuel Macron.

Il y a ce côté Jacques #Chirac... Par contre quand #Macron est en colère, il perd totalement son accent Anglais pic.twitter.com/IKT5LZ3IdT — Stéphane Larue (@larueofficiel) January 22, 2020

37- Les mollets de Jack Grealish.

38- La chute de Jack Grealish.

39- La résurrection de Jack Grealish.

40- Le combo chewing-gum/sourcil de Carlo Ancelotti. (Il le tient bien, ce salaud.)

41- Les posts de footballeurs via ChatGPT.

42- La carrière de John Cena à la WWE.

43- Toute la vie politique aux États-Unis.

44- Les veux-che de Griezmann.

45- Les saltos d’Aubameyang.

46- La marque de caleçons CR7.

47- L’hygiène de vie de Ronaldinho.

48- Tes troisièmes mi-temps.

