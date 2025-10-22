Liverpool se rassure à Francfort, Ekitiké décisif contre son ancien club

Eintracht Francfort 1-5 Liverpool

Buts : Kristensen (26e) pour l’Eintracht // Ekitiké (35e), Van Dijk (39e), Konaté (44e), Gakpo (66e) et Szoboszlai (70e) pour les Reds

Quatre défaites plus tard, Liverpool respire.

Ce mercredi soir à Francfort, les Reds ont déroulé et retrouvé leur football en s’imposant facilement sur la pelouse de l’Eintracht (1-5). Les hommes d’Arne Slot ont pu retrouver pas mal de confiance lors de cette troisième journée, avec cinq buteurs différents à toutes les lignes : le Français et ancien joueur de Francfort Hugo Ekitiké, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai.

L’ouverture du score des Allemands dans la première demi-heure, par Rasmus Kristensen, n’aura été qu’un mauvais souvenir pour Liverpool, comme cette déconvenue à Istanbul il y a trois semaines. Le club de la Mersey remonte à la dixième place de la phase de ligue, juste derrière le Barça à la différence de buts. Francfort, lui, chute à la 22e place, mais reste en position de barragiste.

Merci pour les portes ouvertes, chers clubs de Bundesliga.

Eintracht (3-4-3) : Zetterer – Amenda, Koch, Theate – Kristensen (Collins, 59e), Götze (Uzun, 64e), Larsson, Brown – Doan (Chaïbi, 64e), Knauff (Skhiri, 76e), Bahoya (Burkardt, 59e). Entraîneur : Dino Toppmöller.

Liverpool (4-4-2) : Mamardashvili – Frimpong (Bradley, 19e), Konaté (Gomez, 75e), Van Dijk, Robertson – Wirtz, Szoboszlai, Jones, Gakpo (Mac Allister, 73e) – Isak (Chiesa, 46e), Ekitiké (Salah, 73e). Entraîneur : Arne Slot.

Hugo Ekitike vers Liverpool ?