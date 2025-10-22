S’abonner au mag
Le Stade brestois à l’arrêt

TJ
À prendre au sens propre.

Non, Brest n’a pas retrouvé la Ligue des champions cette saison. Bien loin de ses rêves européens de l’exercice dernier, le club du Finistère est plongé dans les galères administratives quant à la construction de son nouveau stade, l’Arkéa Park, une enceinte plus moderne de 15 000 places située dans la commune voisine de Guipavas dont la livraison était initialement prévue pour 2027. Énième rebondissement dans ce long dossier, le tribunal administratif de Rennes a ordonné ce mercredi la suspension de l’arrêté préfectoral (émis cet été) permettant la construction du nouvel écrin brestois. En cause, la juridiction a estimé dans un communiqué que le projet ne justifiait pas « une raison impérative d’intérêt public majeur. » La future enceinte prévoit aussi d’être construite sur 17 hectares de terres agricoles.

Freins environnementaux et manque de viabilité économique pour le territoire

C’est donc un nouveau frein pour le Stade brestois, et une victoire pour plusieurs associations locales de défense de l’environnement, farouchement opposés au projet chiffré aux alentours des 105 millions d’euros. Trente-six espèces (reptiles, mammifères et oiseaux) ont été recensées sur le site de Froutven, où la construction du stade est prévue depuis 2021. Le recours de ces assos (dont le groupe national de surveillance des arbres) contraint maintenant Denis Le Saint et ses équipes à prendre en considération ces contraintes environnementales pour que leur projet prenne enfin vie.

En parallèle, le tribunal administratif a également justifié sa décision par « l’absence de données avérées et précisément chiffrées sur l’apport économique effectif du projet au bassin d’emploi dans lequel il s’inscrit ». Un collège du tribunal judiciaire doit prochainement se former pour se prononcer sur la dimension légale du projet.

À savoir : l’Arkéa Park n’est pas près de sortir de terre, et Le Blé a encore des beaux jours devant lui.

