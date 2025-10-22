Le Real gagne petit contre la Juventus

Real Madrid 1-0 Juventus

But : Bellingham (58e) pour les Merengues

Jude ouvre son compteur !

C’est en effet grâce à Jude Bellingham que le Real Madrid s’est imposé dans son Bernabeù ce mercredi soir. D’un but de renard, le milieu anglais a permis aux siens de gagner sans convaincre contre la Juventus, sur le plus petit des scores (1-0), et d’ouvrir son compteur de buts cette saison. Avec ce succès, le Real poursuit son sans-faute dans la phase de ligue, mais n’est que cinquième (et dernier des équipes ayant fait le trois sur trois) derrière le PSG, le Bayern Munich, l’Inter et Arsenal.

Sale temps pour la Vieille dame

Rien ne va plus en revanche à la Juventus. Après un début de saison plus que prometteur, les hommes d’Igor Tudor n’y arrivent plus tout puisqu’ils n’ont plus gagné depuis sept matchs (deux défaites et cinq nuls en un peu plus d’un mois) et n’ont toujours pas le moindre succès en C1 après trois journées. Les coéquipiers de Khephren Thuram ne sont que 25es du classement, soit la place du premier éliminé.

Bon, les fantômes Özil et Del Piero peuvent aller se rhabiller.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Valverde, Asencio (G. Garcia, 88e), Militão, Carreras – Güler (Camavinga, 74e), Tchouaméni, Bellingham – Díaz (Mastantuono, 84e), Mbappé, Vinícius (F. Garcia, 84e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio – Gatti, Rugani, Kelly – Kalulu, Koopmeiners (Locatelli, 75e), Thuram (Conceição, 62e), Cambiaso (Kostić, 88e) – McKennie, Yildiz (Openda, 75e) – Vlahović (David, 75e). Entraîneur : Igor Tudor.

