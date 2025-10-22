S’abonner au mag
  • C1
  • J3
  • Real Madrid-Juventus (1-0)

Le Real gagne petit contre la Juventus

TJ
Le Real gagne petit contre la Juventus

Real Madrid 1-0 Juventus

But : Bellingham (58e) pour les Merengues

Jude ouvre son compteur !

C’est en effet grâce à Jude Bellingham que le Real Madrid s’est imposé dans son Bernabeù ce mercredi soir. D’un but de renard, le milieu anglais a permis aux siens de gagner sans convaincre contre la Juventus, sur le plus petit des scores (1-0), et d’ouvrir son compteur de buts cette saison. Avec ce succès, le Real poursuit son sans-faute dans la phase de ligue, mais n’est que cinquième (et dernier des équipes ayant fait le trois sur trois) derrière le PSG, le Bayern Munich, l’Inter et Arsenal.

Sale temps pour la Vieille dame

Rien ne va plus en revanche à la Juventus. Après un début de saison plus que prometteur, les hommes d’Igor Tudor n’y arrivent plus tout puisqu’ils n’ont plus gagné depuis sept matchs (deux défaites et cinq nuls en un peu plus d’un mois) et n’ont toujours pas le moindre succès en C1 après trois journées. Les coéquipiers de Khephren Thuram ne sont que 25es du classement, soit la place du premier éliminé.

Bon, les fantômes Özil et Del Piero peuvent aller se rhabiller.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Valverde, Asencio (G. Garcia, 88e), Militão, Carreras – Güler (Camavinga, 74e), Tchouaméni, Bellingham – Díaz (Mastantuono, 84e), Mbappé, Vinícius (F. Garcia, 84e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio – Gatti, Rugani, Kelly – Kalulu, Koopmeiners (Locatelli, 75e), Thuram (Conceição, 62e), Cambiaso (Kostić, 88e) – McKennie, Yildiz (Openda, 75e) – Vlahović (David, 75e). Entraîneur : Igor Tudor.

Un Français de retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter la Juventus

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
10
Revivez Real Madrid - Juventus (1-0)
  • Mondial des clubs
  • 8es
Revivez Real Madrid - Juventus (1-0)

Revivez Real Madrid - Juventus (1-0)

Revivez Real Madrid - Juventus (1-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Sporting - OM (2-1)
Revivez Sporting - OM (2-1)

Revivez Sporting - OM (2-1)

Revivez Sporting - OM (2-1)
00
Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)
Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!