Zinédine Zidane remet une pièce dans la machine des Bleus

Un appel dans la profondeur.

Depuis que Didier Deschamps a annoncé prendre sa retraite internationale avec les Bleus après la Coupe du monde 2026, son successeur privilégié ne fait pas vraiment l’ombre d’un doute. Après treize ans passé à la tête des Bleus, DD devrait passer le flambeau à celui qui se montre très patient depuis son départ sur le banc du Real Madrid en 2021 : Monsieur Zinédine Zidane.

Ce dimanche, le principal intéressé était invité au festival Dello Sport du journal La Gazzetta, l’occasion pour lui de faire part une nouvelle fois, de l’un de ses derniers rêves qu’il n’a jamais caché : devenir sélectionneur de l’équipe de France.

La Juventus mis de côté

Ayant uniquement entraîné au Real Madrid, on pouvait imaginer que le champion du monde 1998 puisse aussi entraîner la Juventus de Turin, club dans lequel il a évolué entre 1996 et 2001. Après avoir remporté trois Ligue des champions d’affilée sur le banc de la Casa Blanca ( 2016-2017-2018), la question d’un potentiel retour à Turin a été posée à Zidane, mais malgré l’amour qu’il porte à la Vieille Dame, le Marseillais n’a visiblement qu’un seul objectif en tête : « Je ne sais pas pourquoi ça a pas lieu, j’ai toujours la Juventus dans mon cœur, car elle m’a tant apportée, assure Zizou. Plus tard, je ne sais pas, mais l’un des objectifs est d’entraîner l’équipe de France. »

Les Bleus ou rien !

