Le Real Madrid cadenasse la Juventus

Plus coriace offensivement, le Real Madrid a éliminé la Juventus en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs grâce à un but signé Gonzalo Garcia en début de seconde période. Les Espagnols affronteront le Borussia Dortmund ou Monterrey en quarts, avec un Kylian Mbappé qui a fait son retour ce mardi soir.

Real Madrid 1-0 Juventus

But : G. Garcia (54e)

Si personne ne sait vraiment à quoi sert cette Coupe du monde des clubs hormis à remplir des comptes en banque, Gonzalo Garcia a de bonnes raisons d’adorer cette compétition. Déjà auteur de deux réalisations avant le huitième de finale opposant son Real Madrid à la Juventus, le joueur de 21 ans en a ajouté une troisième ce mardi soir. Mieux : ce but a permis à son club de se qualifier en quarts de finale du Mondial, alors même que la nouvelle hype était encore un inconnu avant le début de l’épreuve. Voilà, en tout cas, comment la Maison-Blanche a battu la Vieille Dame : grâce à un gros coup de casque catapultant le ballon au fond des filets, sous les yeux d’un Kylian Mbappé remplaçant.

Kolo Munai gâche, Di Gregorio sauve

Serrée, très serrée. Au regard de la première période, bien malin qui pourrait annoncer le score exact de cette confrontation entre Espagnols et Italiens. Ces derniers, bien organisés et un tir cadré au compteur en 45 minutes, frappent avant leurs adversaires : trouvé en profondeur sur une contre-attaque éclair, Randal Kolo Muani balance un piqué au-dessus.

Les Merengues, eux, préfèrent accélérer en fin de mi-temps : Jude Bellingham et Federico Valverde se montrent plutôt inspirés, mais ils voient Michele Di Gregorio déjouer leurs plans en sortant des parades monstrueuses. Pas suffisant pour prendre les devants, donc, même si Arda Güler assure le spectacle avec un sombrero.

Garcia brille, Mbappé revient

Au retour des vestiaires, le suspense reste à son comble. Sauf qu’avant l’heure de jeu, Garcia décide de faire bouger concrètement les choses : touché par un centre parfait signé Trent Alexander-Arnold, le jeune attaquant ouvre le score de la tête. 1-0, l’affaire se corse pour la Vieille Dame.

Surtout que le Real, en roue libre, manque de breaker via un retourné de Valverde et fait ensuite entrer Kylian Mbappé. Désormais dominée, la Juve ne semble plus pouvoir rivaliser malgré les nombreux changements réalisés et ne survit que grâce au talent de son portier. Problème : le dernier rempart n’a pas le pouvoir d’égaliser… et se fait donc dégager, comme ses coéquipiers.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia – Valverde (Ceballos, 90e), Tchouaméni, Bellingham – Güler (Modrić, 77e), G. Garcia (Mbappé, 68e), Vinícius. Entraîneur : Alonso.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio – Kalulu, Rugani (Gatti, 86e), Kelly (Gonzalez, 59e) – Costa, Thuram, Locatelli (McKennie, 86e), Cambiaso – Conceição (Kostić, 59e), Yildiz (Koopmeiners, 70e) – Kolo Muani. Entraîneur : Tudor.

