Quand le duel Güler-Yıldız convoque les fantômes de Özil et Del Piero

Les héritiers du grand Mesüt ?

Xabi Alonso ne fait jamais dans la demi-mesure. Interrogé sur Arda Güler, son jeune prodige turc, l’entraîneur du Real Madrid a sorti une comparaison XXL. « Arda Güler est un mix d’Özil et de Guti pour moi. » Rien que ça. Et il faut dire que le gamin commence à justifier les références. Face à Getafe, encore une passe décisive, encore une situation débloquée dans le Rubik’s cube madrilène. Reste à voir si le coach va lui laisser assez de temps de jeu avec le retour de Jude Bellingham.

Les 10 de la Juve sont bons au Bernabeù

Et pendant qu’Arda régale Chamartín, un autre Turc s’apprête à découvrir le Bernabéu. Kenan Yıldız, 19 ans, formé au Bayern Munich, aujourd’hui cadre d’une Juventus en grande difficulté. Le gamin s’avance sans complexe, mais avec les étoiles plein les yeux. « Est-ce que je suis excité pour le match au Bernabéu ? Bien sûr. Chaque enfant rêve de jouer ici », a-t-il confié à Sporx.

La Juve débarque à Madrid en manque de confiance, cinq nuls, une défaite, aucune victoire depuis le 13 septembre pendant que le Real d’Alonso empile les succès (10 victoires en 11 matchs) mais sans réelle efficacité. L’affiche semble complexe, mais Yıldız veut s’en servir pour écrire la sienne. Les comparaisons avec Del Piero, qui avait claqué un doublé ici même en 2008 avant de recevoir la standing ovation du Bernabéu, ne le perturbent pas. « Je veux construire ma propre histoire » dit-il à Tuttomercato.

Alessandro Del Piero at Santiago Bernabeu! 👏pic.twitter.com/OCoOGJNiiI — Max Statman (@emaxstatman) November 10, 2023

Une Vieille dame dans une Maison blanche : il faudra le talent des deux Turcs pour ne pas avoir l’impression de jouer au Scrabble dans un Ehpad.

