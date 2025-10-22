S’abonner au mag
Hansi Flick privé de Clásico

Hansi Flick privé de Clásico

Une expulsion qui lui coûte un bras.

Expulsé samedi dernier à Montjuïc après un double carton jaune dans le match face à Gérone (2-1), Hansi Flick a été sanctionné par la Fédération espagnole (RFEF) d’un match de suspension. Il ne sera donc pas présent sur le banc du Barça pour le Clasico dimanche.

Le FC Barcelone veut continuer sa série

D’abord sanctionné pour avoir applaudi ironiquement l’arbitre, Flick a ensuite exprimé sa désapprobation, ce qui lui a valu une expulsion. À l’inverse, son bras d’honneur polémique en fin de rencontre n’a pas été mentionné par la commission de discipline de la Liga.

Une absence qui pénalise grandement les Blaugranas, qui ont pour ambition d’ajouter une victoire de plus à leur folle série de la saison dernière. Les Catalans viennent d’enchainer 5 succès consécutifs face à leur grand rival, dont la claque 4-0 en octobre 2024 à Bernabeu et l’éclatante victoire 5-2 en finale de la Supercoupe d’Espagne en janvier.

Mbappé doit éviter le piège du hors-jeu cette fois.

En Ligue des champions, le soir du quart d'heure de gloire

CDB

