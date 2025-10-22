S’abonner au mag
Rachid Ghezzal ne peut plus jouer la Ligue Europa avec l'OL

KM
Mention non admis.

Alors que l’Olympique lyonnais s’apprête à recevoir le FC Bâle ce jeudi pour la troisième journée de Ligue Europa, le club rhodanien devra se passer des services de Rachid Ghezzal. Selon L’Équipe, le joueur arrivé le 5 septembre dernier dans les rangs de son club formateur ne devait pas être éligible à disputer les rencontres européennes dont les inscriptions se sont achevées au 1er septembre.

Malgré le feu vert initial de l’UEFA, cette dernière est finalement revenue sur sa décision, empêchant désormais l’attaquant de 33 ans, de poursuivre la campagne européenne des Gones, jusqu’au mois de janvier prochain.

La faute à l’UEFA

Pourtant, Rachid Ghezzal a disputé la première rencontre des Lyonnais en C3, sur la pelouse de l’Utrecht où il s’était notamment distingué en offrant le but de la victoire à Tanner Tessmann (0-1), peu après son entrée. Mais l’international algérien n’avait pas été du groupe pour la dernière rencontre face à Salzbourg. Après avoir émis une « clarification de règlement », L’UEFA aurait reconnu l’erreur d’avoir inscrit l’ancien joueur du Beşiktaş, après la date limite.

L’ancien de la maison restera sur le canapé le jeudi.

KM

