Des pros Aulas taclent Saint-Étienne pendant la campagne des municipales

Après la Collombie, l’Aulassie ?

La campagne de Jean-Michel Aulas pour la mairie de Lyon bat son plein. L’ancien président de l’OL se plaît à mélanger foot et politique. Génération Aulas, la bande de jeunes fans de JMA a relayé une banderole sur un immeuble de la ville, avec ce message : « À Lyon, seul la pelouse de Gerland est verte… Et on marche dessus. » La faute d’orthographe est là, Bernard Lacombe aussi, mais aussi la référence à Grégory Doucet. En effet, l’actuel édile de Lyon, élu en 2020, est écologiste.

La Commission nationale des comptes de campagne bientôt saisie ?

Dans un communiqué, les écolos lyonnais dénoncent un affichage sauvage « soutenant Jean-Michel Aulas avec des menaces à peines voilées contre les écologistes. » En effet, selon le code du patrimoine, seuls les bâtiments protégés peuvent être placardés d’une affiche, alors que le code électoral interdit un affichage relatif à une élection en dehors des espaces qui leur sont réservés. L’entourage des Verts lyonnais annonce saisir la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques « afin que toute la lumière soit faite sur les conditions de financement, de production et d’installation de ce dispositif », relaye Le Progrès. Auprès de Lyon mag, le collectif Génération Aulas a toutefois affirmé ne pas être à l’origine de l’initiative. Il précise avoir seulement diffusé une image déjà largement visible dans la ville : « Certes, on l’a relayé, mais je pense que tout le monde l’avait vu. »

À Lyon, seule la pelouse de Gerland est verte et on marche dessus. 📸 Quai claude Bernard pic.twitter.com/SiCL9CshIu — Génération Aulas (@generationaulas) October 20, 2025

Plus tôt, l’écologiste Marine Tondelier avait réagi, qualifiant l’entrée en campagne de JMA de « Trumpiste » : « Monsieur Aulas, un peu à la Trump, se dit “Tiens, les affaires c’était sympa. Maintenant je veux le pouvoir.” Il se lance dans cette aventure, la fleur au fusil, en racontant des choses stupéfiantes. » Le candidat n’a pas hésité à la reprendre, repostant pas moins de 20 fois des publications contre l’écolo.

Jean-Michel Aulas est comme son soutien Laurent Wauquiez : un ersatz français de Donald Trump. Après les affaires, il se lance en politique en racontant n'importe quoi et en inventant des mesures populistes stupéfiantes de stupidité. Pas de quoi effrayer Gabriel Attal pourtant. pic.twitter.com/CESplGVW98 — Marine Tondelier (@marinetondelier) October 19, 2025

Il choisit ses combats.

