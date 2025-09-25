S’abonner au mag
Jean-Michel Aulas officialise sa candidature à la mairie de Lyon

TB
Surprise !

Il avait quelque peu vendu la mèche au début du mois, c’est désormais officiel : Jean-Michel Aulas est candidat à la mairie de Lyon pour les législatives de 2026. L’ancien président de l’OL l’a annoncé par le biais d’un courrier adressé aux habitants de la ville, dans laquelle il présente son mouvement, « Cœur lyonnais ».

« Ma candidature ne sera pas celle d’un parti, mais celle d’un Lyonnais issu de la société civile qui s’engage pour sa ville », écrit celui qui a déjà reçu le soutien de Laurent Wauquiez et Pierre Olivier, deux figures de LR dans la région. « Vous portez une sensibilité forte et lucide sur les défis de notre temps. C’est justement le moment d’agir, ensemble », lance-t-il aux électeurs, citant « le logement », « la sécurité », « les mobilités », « la solidarité », et « la qualité de vie dans nos quartiers » comme les questions centrales de l’avenir de sa ville.

Et le football, dans tout ça ?

Rachid Ghezzal pourra bien jouer avec l’OL en Ligue Europa

TB

