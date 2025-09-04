S’abonner au mag
Jean-Michel Aulas entre en campagne pour la mairie de Lyon

Aulas plonge dans le grand bain des municipales.

Comme pressenti depuis plusieurs mois, Jean-Michel Aulas a annoncé sa candidature pour la mairie de Lyon en 2026. Lors d’une conférence de presse ce jeudi, l’ancien président de l’Olympique lyonnais a déclaré « qu’il allait se lancer dans l’aventure dans quelques jours », d’après des propos rapportés par Ouest-France.

Sans étiquette, vraiment ?

Lors de cette déclaration, le président de la LFFP (ligue féminine) était entouré du ténor des Républicains, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes. Pierre Olivier, maire LR du deuxième arrondissement de Lyon qui s’est désisté pour laisser la place à Aulas, était aussi présent. Malgré une alliance évidente avec le parti de droite, JMA a pourtant déclaré qu’il allait se présenter « sans étiquette ».

Objectif : faire mieux que les 0,3 % du LR Jean-François Copé à la primaire de la droite 2016.

Quel 9 pour remplacer Mikautadze à l’OL ?

