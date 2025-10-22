La CAF dévoile les dix joueurs nominés pour le Ballon d’Or africain

Le suspense est insoutenable.

Ce mercredi, la Confédération africaine de football a dévoilé les 10 joueurs candidats au titre de meilleur joueur africain de l’année. Sans surprise, on retrouve Achraf Hakimi et Mohamed Salah, ainsi que Sehrou Guirassy, nominé avec ses deux compères dans le top 30 du Ballon d’or. Mais le titre devrait bien se jouer entre le Marocain et l’Egyptien.

Sept joueurs passés par la Ligue 1

Outre ces trois joueurs, on retrouve pêle-mêle Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr ou encore Victor Osimhen, André-Frank Zambo Anguissa et Denis Bouanga, tous de vieilles connaissances de la Ligue 1. Les deux derniers nommés viennent tout droit de clubs africains : Oussama Lamlioui (Berkane) et Fiston Mayele, vainqueur de la Ligue des champions africaine avec le Pyramids FC.

Et comme à chaque fois, il y a des absents de taille. Désolé pour nos amis Fennecs, pas d’Algériens cette année. Bryan Mbeumo, Omar Marmoush et Yoane Wissa sont également absents. Tenant du titre et empêtré dans son embrouille avec ses dirigeants à l’Atalanta, Ademola Lookman n’est pas nommé.

Enfin l’heure d’Achraf Hakimi ?

