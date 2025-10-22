L’OM doit-il viser le top 8 en Ligue des champions ?

Une défense qui performe, un calendrier homogène, mais abordable, et le modèle du LOSC... l’OM en Ligue des champions doit montrer qui il est réellement : un grand d’Europe.

→ Contre le Sporting, ça passe toujours

En 2020-2021, Dimitri Payet, contre l’Olympiakos, avait mis fin à la terrible série des 13 défaites d’affilée de Marseille en Ligue des champions. Depuis, l’OM s’est imposé deux fois contre le Sporting… en deux matchs, signant à Lisbonne la seule victoire de son histoire européenne au Portugal. Pour afficher 100 % de victoires (ce sont les chiffres), il pouvait dire merci aux boulettes des Portugais, et à leurs trois cartons rouges pris lors de ces deux rencontres. L’OM est un gros d’Europe : en Ligue des champions, les Lisboètes n’affichent 100 % de défaites que contre une seule équipe : Barcelone. CQFD. Enfin, l’OM peut compter sur un porte-bonheur argentin. Depuis ces deux matchs de l’automne 2022, un seul Marseillais joue encore au club : Leonardo Balerdi.

55% - Seuls le Celtic (58%) et Anderlecht (58%) affichent un pourcentage de défaites supérieur à celui de Marseille (55% - 41/75) parmi les équipes à plus de 50 matches en Ligue des Champions. Routine. https://t.co/qeMB8pmVlK — OptaJean (@OptaJean) September 13, 2022

→ Un calendrier homogène, mais abordable

Excepté Liverpool (et encore), le calendrier de l’OM en Ligue des champions est homogène, mais aurait très bien pu sentir le jeudi soir : le Sporting, l’Atalanta, Newcastle à la maison, l’Union saint-gilloise, Bruges. Aucune de ces équipes n’est dans les seize meilleures équipes d’Europe selon le classement UEFA. Quand Marseille avait été balayé à Bergame il y a deux ans, c’était en Ligue Europa. Depuis, la Ligue 1 n’a plus une thune, mais, Nice excepté, elle fait peur à toute l’Europe. Les indices UEFix sont au placard, les Pays-Bas renvoyés à leur rang de championnat mineur, et sans le Bayern Munich, on parlerait tranquillement du Big Four. Marseille va donc s’imposer au Portugal, sereinement.

→ Lille l’a déjà fait la saison dernière

Depuis sa défaite à Madrid, l’OM a enchaîné cinq succès d’affilée. Pas d’excuse pour prolonger la série, et choper le top 8 comme les Lillois la saison dernière. La saison passée, le calendrier du LOSC était même plus dur, mais Lille avait fait match nul contre la Juventus, et battu les deux Madrid. Et avec ça, il avait terminé devant le Real Madrid, le Bayern et le PSG à la fin de la phase de ligue, Marseille peut le faire. Et doubler Qarabağ au classement de la phase de ligue, oui, oui.

Luis Suárez ? Même pas peur.

→ L’OM, c’est aussi la défense

Cette saison, Geoffrey Kondogbia a dépanné, Derek Cornelius a vu qu’il devait partir en Écosse pour jouer, et Pol Lirola squatte le placard. Que des bonnes nouvelles. Au moment des retrouvailles avec le faux Luis Suárez, l’OM n’a pas peur : il a une défense. Il peut dire merci à un champion du monde (Benjamin Pavard) et un type promis au très très haut niveau après sa Coupe du monde 2022 (Nayef Aguerd). Tous les deux ont 29 ans, et avec eux, l’OM est tout simplement la meilleure défense de Ligue 1 avec Lens. « Cet été, le coach a dit : “Je veux Nayef.” Il donne une grande sécurité derrière, commentait son directeur sportif Medhi Benatia après la large victoire contre l’Ajax. C’est un joueur niveau international. Il parle toutes les langues. Il donne beaucoup de calme, avec ou sans ballon. »

On dirait que ça fait trois, quatre ans qu’ils sont là. Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, à propos de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard.

« On dirait que ça fait trois, quatre ans qu’ils sont là », ajoutait-il après la victoire contre le PSG. Roberto De Zerbi pourrait aligner ce soir deux fois de suite la même défense pour la première fois de la saison, car il a des certitudes : avec le duo Aguerd-Pavard, Marseille concède deux fois moins d’expected goals. Et moins de boulettes de Leonardo Balerdi.

→ Les Marseillais restent à jamais les premiers

Et sera le troisième, le samedi 30 mai 2026, à Budapest.

→ La crise peut attendre février

La dernière fois qu’il a occupé le trône de leader de Ligue 1 mi-octobre, l’OM jouait avec Mario Lemina et Giannelli Imbula. C’était en 2014, Marcelo Bielsa était l’entraîneur, et l’OM avait terminé champion d’automne. Une belle période, que l’OM pourrait reproduire cette saison. Sauf qu’en passant la poisse à Rennes, l’OM oublie que l’OM sans crise n’est pas l’OM. Alors puisque tout va bien, autant parier sur la prochaine crise. Cochons la date de février 2026. Privé de Benjamin Pavard, Marseille sera éliminé par Francfort, Roberto De Zerbi prendra en main l’Italie pour la Coupe du monde. Qu’ils en profitent.

