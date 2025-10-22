S’abonner au mag
Trois absents à l’OM pour le déplacement à Lisbonne

Au sud, rien de nouveau.

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace au Portugal pour affronter le Sporting en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi peut compter sur un groupe presque au complet.

11 défaites sur les 12 derniers déplacements en C1 pour l’OM

En plus des absences de longue date du rappeur Geoffrey Kondogbia et de Facundo Medina, l’OM devra composer sans Amine Gouiri, forfait pour plusieurs mois en raison d’une opération à l’épaule. À l’inverse, le trio Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Paixão est bien là, prêt à récidiver après sa grosse performance face au Havre ce samedi (6-2).

Avec le revers sur la pelouse du Real Madrid (1-2), les Marseillais restent sur 11 défaites lors de leurs 12 derniers déplacements en Ligue des champions. Le seul succès remontant au 12 octobre 2022 face au… Sporting justement (2-0).

Même pas peur du stade José-Alvalade

L’OM doit-il viser le top 8 en Ligue des champions ?

