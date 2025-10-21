S’abonner au mag
  • C1
  • J3

Le nouveau record de buts de la Ligue des champions a été établi

LB
Le nouveau record de buts de la Ligue des champions a été établi

Tu peux prendre un but, mais pas 43.

Seuls Kairat Almaty et Paphos n’ont pas participé à ce nouveau record de buts établi sur une soirée de Ligue des champions avec 43 réalisations en neuf rencontres disputées ce mardi soir.

Quatre rencontres à plus de six buts

Les matchs les plus prolifiques se sont joués sur les pelouses de Barcelone, Leverkusen, Copenhague et Eindhoven. Mais le plus large succès reste celui des Parisiens face au Bayer Leverkusen puisque les protégés de Luis Enrique en ont collé sept aux Allemands pour un score final de 7 à 2. Le Barça a également corrigé l’Olympiakos au stade olympique Lluis Companys (6-1), tout comme le PSV Eindhoven qui a renversé le Napoli (6-2).

La Ligue 1 n’a qu’à bien se tenir avec ses 40 buts.

Patate en lucarne ou double poteau : la rédac se déchire

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

27
Revivez Leverkusen - PSG (2-7)
Revivez Leverkusen - PSG (2-7)

Revivez Leverkusen - PSG (2-7)

Revivez Leverkusen - PSG (2-7)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!