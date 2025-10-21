Le nouveau record de buts de la Ligue des champions a été établi

Tu peux prendre un but, mais pas 43.

Seuls Kairat Almaty et Paphos n’ont pas participé à ce nouveau record de buts établi sur une soirée de Ligue des champions avec 43 réalisations en neuf rencontres disputées ce mardi soir.

Quatre rencontres à plus de six buts

Les matchs les plus prolifiques se sont joués sur les pelouses de Barcelone, Leverkusen, Copenhague et Eindhoven. Mais le plus large succès reste celui des Parisiens face au Bayer Leverkusen puisque les protégés de Luis Enrique en ont collé sept aux Allemands pour un score final de 7 à 2. Le Barça a également corrigé l’Olympiakos au stade olympique Lluis Companys (6-1), tout comme le PSV Eindhoven qui a renversé le Napoli (6-2).

La Ligue 1 n’a qu’à bien se tenir avec ses 40 buts.

