Wojciech Szczęsny : « J’ai joué ma première saison gratuitement au Barça »

Les Philips Morris étaient offertes.

La fumette, les blessures, ses parents et une année en tant que bénévole du côté de Barcelone… Wojciech Szczęsny est revenu sur des moments marquants de sa carrière, notamment sur sa période blaugrana, dans une interview accordée à l’édition polonaise de GQ.

« J’ai joué ma première saison gratuitement au FC Barcelone. Ce que j’ai reçu du Barça, c’est exactement ce que j’ai dû rembourser à la Juve pour avoir rompu mon contrat prématurément », explique le gardien de 35 ans. Dans son contrat de l’époque qui le liait à la Juventus, qui expirait initialement le 30 juin 2025, une clause stipulait qu’en cas de signature avec un club de haut niveau dans un certain délai, il devait verser une compensation financière au club italien.

Un nouveau rôle

À trois jours de l’annonce de sa retraite, Szczęsny avait même avoué à Robert Lewandowski qu’il ne voulait plus jouer pour aucun club… sauf le FC Barcelone. « Quand le Barça m’a appelé, ils savaient sans doute qu’ils pourraient me convaincre. »

Aujourd’hui remplaçant derrière Joan Garcia, recruté cet été, le Polonais assume pleinement un nouveau rôle qu’il ne souhaite toutefois pas appeler « mentor ». Szczęsny est simplement fier de préparer le jeune gardien : « Mon rôle cette saison est de préparer au mieux Joan Garcia pour les matchs. J’espère pouvoir contribuer à sa réussite […] Je suis très fier de jouer ce rôle, car j’y étais préparé depuis la signature de mon nouveau contrat. »

Papa cool.

Une amende salée pour travail illégal sur le chantier du Camp Nou