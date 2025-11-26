S’abonner au mag
  • Chelsea-Barcelone (3-0)

Robert Sánchez sait où se cache Lamine Yamal

CDB
C’est dans la poche.

Sèchement battu par Chelsea ce mardi soir en Ligue des champions (3-0) pour le compte de la cinquième journée, le FC Barcelone n’a pas pu compter sur son crack Lamine Yamal. Aligné sur l’aile droite comme à son habitude, le jeune Espagnol a été muselé pendant toute la rencontre par son vis-à-vis Marc Cucurella. Bien aidé par ses coéquipiers, le latéral gauche des Blues l’a parfaitement cadré, fermant tous les espaces et l’empêchant de développer son jeu.

Le Barça est en galère

Sa performance a été chaleureusement applaudie par Robert Sánchez. Le gardien de Chelsea n’a pas pu s’empêcher de chambrer son adversaire : « Lamine Yamal ? Cucurella l’a mis dans sa poche, a lancé le portier espagnol après la rencontre. Ils sont tous très bons jusqu’à ce qu’ils jouent un club de Premier League. »

Deuxièmes de la phase de ligue la saison dernière en C1, les Blaugrana pointent actuellement à la 15e position, et peuvent même chuter au 19e rang au terme des matchs de ce mercredi. Un début de campagne compliquée, que Robert Sánchez résume d’ailleurs assez bien : « Le Barça favori ? C’est nous (Chelsea) les favoris ! »

Avec la réception de Francfort lors de la prochaine journée, les hommes de Hansi Flick veulent s’éviter une nouvelle déconvenue pour garder espoir de finir dans le top 8.

Le Barça en fait encore des cauchemars, de l’Eintracht.

