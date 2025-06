Pedro repousse la retraite et prolonge jusqu’en 2026 avec la Lazio

Important de cotiser avant le départ à la retraite.

Eh oui, Pedro joue encore au football. Personne ne le savait puisque la Serie A n’est plus complètement visible en France. Mais pour le plus grand plaisir de la Lazio, celui qui fêtera ses 38 ans le 28 juillet prochain prolonge son contrat d’un an, ce qui l’amènera jusqu’à l’été 2026 dans la capitale romaine.

La barre des 200 matchs peut tomber

Arrivé en 2021 à la Lazio en provenance de l’autre club de Rome, Pedro a disputé 176 matchs pour un total de 34 buts. Plus que 24 partitions pour atteindre la barre symbolique des 200 apparitions sous le maillot des Biancocelesti.

Avec 10 buts en Serie A, l’ancien joueur du FC Barcelone et de Chelsea n’aura pas réussi à qualifier son équipe pour une Coupe d’Europe, puisque la Lazio a terminé septième. La première place non qualificative. Et pourtant, l’Espagnol a réalisé sa meilleure saison statistique en championnat depuis l’exercice 2013-2014, où il avait fait trembler les filets à quinze reprises.

Comme Novak Djokovic ou un bon vin, Pedro s’améliore avec l’âge.

