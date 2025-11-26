S’abonner au mag
Estêvão rejoint un club très fermé

Interdit aux plus de 19 ans.

Chelsea a claqué un 3-0 au Barça, et au milieu de tout ça, Estêvão, 18 piges, titulaire trois fois en Ligue des champions… Trois buts. C’est simple, seuls Mbappé (18 ans lui aussi à l’époque) et Haaland (19) avaient coché ces cases-là avant lui. La porte du club des phénomènes ne s’ouvre pas souvent, mais visiblement il avait le digicode.

Face à Barcelone, une accélération, un Cubarsí perdu, un but. Et un record de plus sur la table. Le gamin a résumé sa soirée comme quelqu’un qui réalise à peine le bazar qu’il vient de créer : « C’est le meilleur moment de ma carrière… Ma famille est ici, je suis tellement heureux. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Tout s’est passé si vite. J’ai trouvé un petit espace et je m’y suis engouffré ». Lucide, comme son foot.

Brazilian foot lift

Dans un Chelsea qui a empilé les transferts façon club FUT après Noël, il fallait bien qu’un jour un jeune justifie les montants dépensés par le club. Estêvão le fait sans se prendre pour une mise à jour de FIFA. Dans la semaine, Cucurella racontait qu’il s’était entraîné avec lui pour préparer le duel face à Yamal, mode sparring-partner de luxe. Finalement, Apollo et Rocky ont eu l’avantage sur le blondinet du Barça.

Enzo Maresca, qui a déjà vu passer quelques profils, a mis le tampon « validé » sans trembler : « Estêvão est un joueur à part. C’est un joueur à l’ancienne. Il n’utilise pas les réseaux sociaux et se concentre uniquement sur le football. » Malgré l’absence de Cole Palmer, les Blues semblent avoir encore trouvé un génie capable de résoudre des matchs à lui seul et de faire le Bridge entre le milieu et l’attaque.

L’offre du Real Madrid tombe avant ou après Noël ?

Wesley Fofana : « On est tous contents ! »

