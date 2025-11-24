Cucurella avance les (vraies) raisons de la blessure de Cole Palmer

Une fois de plus, les footballeurs restent humains.

Indisponible ce mardi à cause d’une fracture à un orteil, Cole Palmer va manquer encore quelques semaines de compétition après s’être cogné le pied chez lui. Ce fameux petit orteil, trop souvent victime d’un voyage hasardeux vers les toilettes en pleine nuit. Mais son coéquipier Marc Cucurella a une autre théorie, nettement plus plausible. « Pour être honnête, je ne sais pas. Il a couru parce qu’il a perdu un match sur FIFA ou quelque chose du genre », a-t-il plaisanté.

Frapper sa manette, crier, courir : toutes les techniques sont bonnes pour évacuer la frustration d’un but à la 90e minute par Claudia Pina en FUT Champions. Et quand, en plus, on se retrouve encore une fois avec Yann Sommer en invendable pour la 35e fois depuis septembre… franchement, l’orteil peut facilement y passer.

Marc Cucurella on how Cole Palmer injured his toe: "To be fair, I don't know. He's running because I think he lost a FIFA game or something like this. I think!" 🤣 pic.twitter.com/oHn8yoAw6n — Hayters TV (@HaytersTV) November 24, 2025

Cucurella s’entraîne sur Estêvão pour vaincre Yamal

Le latéral espagnol a également été interrogé sur le match face au Barça, son club formateur, et notamment sur son duel du soir avec Lamine Yamal. Coéquipier en sélection ? Peu importe : Cucurella a raconté à la presse s’être entraîné avec son coéquipier Estêvão pour se préparer à affronter un ailier aussi dynamique et technique. « Estêvão, je lui ai dit de mettre des protège-tibias à l’entraînement parce que j’ai commencé à m’entraîner avec lui », a rigolé l’Espagnol.

Marc Cucurella training against Estevao to prepare for Lamine Yamal and Barcelona: "Estevao, I told him to put shin pads on in training because I started to train with him!"💥🔜 pic.twitter.com/FTfm6M06QC — Hayters TV (@HaytersTV) November 24, 2025

Une manière bien particulière de s’occuper des cracks.

Chelsea toujours aussi solide à Burnley