L’effectif le plus cher de l’histoire est...

Problèmes de riche.

L’UEFA a publié un rapport économique intitulé European Club Finance and Investment Landscape dans lequel est notamment regroupé le bilan comptable de Chelsea. Ce bilan permet notamment de mettre en lumière la valeur de l’effectif des Blues sur l’année 2024 : le plus cher de l’histoire. En effet, en additionnant les valeurs marchandes du groupe londonien, on grimpe à la somme folle de 1,656 milliard d’euros.

Cette donnée est notamment gonflée par l’arrivée de l’Américain Tedd Boehly à la tête du club en 2022, ayant recruté pas moins de 41 joueurs depuis. À titre de comparaison, la valeur de l’effectif du Real Madrid, deux fois vainqueur de la Ligue des champions ces cinq dernières années, n’a atteint « que » 1,33 milliard en 2020.

Quels nullards, ces Merengues.

