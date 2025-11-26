S’abonner au mag
Eric García très critique contre son équipe après la défaite du Barça

VM
Barcelo-drame.

Le FC Barcelone s’est lourdement incliné contre Chelsea à Stamford Bridge lors de la 5e journée de phase de groupe de Ligue des champions (3-0). Une défaite qui a laissé des traces, sur le plan comptable mais aussi chez Eric García.

Pas irréprochable sur le 3e but après avoir abandonné Enzo Fernández, passeur décisif pour Liam Delap, il a souligné la difficulté de défendre à dix (après l’expulsion de Ronald Araujo à la 43e minute) : « Il est possible de gagner à dix contre onze si l’adversaire ne parvient pas à exploiter sa supériorité numérique et si l’on fait bien circuler le ballon. »

Tendres au duel

Le Catalan de naissance n’a pas non plus apprécié la performance offensive des siens face au bloc défensif des Blues : « On n’a pas su s’adapter à leur défense à trois. On était constamment à la poursuite du ballon. » Décidemment très critique, Garcia a également blâmé le manque de répondant physique de son équipe : « Nous devons être plus forts dans les duels, car s’ils nous prennent le ballon, il est impossible de gagner ces matchs. »

Avec seulement 44% de possession de balle, les hommes de Hansi Flick ont effectivement démontré toutes leurs difficultés à être performants quand ils étaient privés de leur mainmise sur la gonfle. Tout en confirmant la difficulté de l’effectif à répondre à un défi d’intensité, lacune récurrente du club cette saison.

Quand même Robert Sánchez se permet de se moquer, c’est que ça va mal.

