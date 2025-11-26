S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Une amende salée pour travail illégal sur le chantier du Camp Nou

CM
Une amende salée pour travail illégal sur le chantier du Camp Nou

Il aura coûté cher, ce nouveau Camp Nou.

Alors que le FC Barcelone a célébré son retour à la maison après deux ans, l’heure n’est déjà plus à la fête. Selon El Periódico, Extreme Works, sous-traitant du géant Limak, a écopé d’une amende salée de la part de l’Inspection du travail : 1,09 million d’euros pour avoir employé 79 travailleurs turcs sans papiers.

L’enquête a été ouverte en septembre, quand les ouvriers ont alerté la Fédération CCOO Habitat. Promesses de régularisation jamais tenues, semaines sans salaire… le chantier du Barça avait un parfum douteux.

Anguille sous roche

Extreme Works explique avoir « reçu la notification avec surprise » et envisage de faire appel, tandis que le Barça joue la défense en rappelant son « engagement ferme à respecter les droits et la dignité » de toutes les personnes à l’œuvre dans ses installations.

Pour Carlos del Barrio, de CCOO Habitat, le doute n’est pas permis : « Quand quelqu’un vous propose de construire un stade de la taille du Camp Nou à un prix bien inférieur aux autres offres, il y a anguille sous roche. »

CM

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!