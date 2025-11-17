Cette fois, c'est la bonne pour le Barça et le Camp Nou

Home sweet home.

Après deux ans d’attente, une récente réouverture au public et même une visite de Lionel Messi, c’est désormais officiel. Ce lundi, le FC Barcelone a annoncé que son match prévu samedi, à 16h15 contre l’Athletic Club pour la 13e journée de Liga, se jouerait au Camp Nou.

Délocalisés pendant deux saisons au stade olympique de Montjuic, les Catalans fouleront leur pelouse pour la première fois depuis le début des travaux de l’enceinte en 2023.

Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos. Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou. 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/2wQXnknQ8H — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2025

« Nous rentrons à la maison », a publié le Barça en début d’après-midi sur les réseaux sociaux. Tout n’est pas encore parfait – la capacité reste limitée à 45 401 places – mais la mairie de la ville a accordé la fameuse licence 1B, permettant de rouvrir les portes au public. La licence 1C suivra, ouvrant la tribune du Gol Nord (pour un total d’environ 62 000 sièges), tandis que le dernier arceau, lui, est toujours en chantier.

Le retour de la Ligue des champions au Camp Nou plus tôt que prévu ?

Le duel entre Basques et Catalans sera la première rencontre officielle dans le tout nouveau « Spotify Camp Nou ». Selon le Barça, la Ligue des champions pourrait, elle aussi, y faire son retour dès cette saison, malgré la règle UEFA imposant de disputer toute la phase régulière dans la même enceinte.

Joan Laporta, le président barcelonais, avait en amont commencé à négocier ce point avec l’instance européenne. Avec en ligne de mire le match contre l’Eintracht Francfort, le 9 décembre.

Xavi fait son autocritique sur son aventure au Barça