Lionel Messi fait son retour au Camp Nou

MH
Le chef de chantier.

Quelques heures après avoir inscrit un doublé face à Nashville pour porter l’Inter Miami en demi-finale de conférence Est, Lionel Messi s’est autorisé une virée nocturne dans la ville qui l’a vu devenir grand. Grand fan des stades en travaux, Lionel Messi s’est rendu dimanche soir au Camp Nou histoire de se remémorer le bon vieux temps où un public comprenait la règle du hors-jeu : « Je suis retourné dans un endroit qui me manque profondément. Un endroit où j’ai été immensément heureux, où vous m’avez fait me sentir mille fois comme l’homme le plus heureux du monde.  »

Il faudra attendre pour le farewell tour

Seulement deux semaines après avoir annoncé sa prolongation jusqu’en 2028 avec les Hérons, la possibilité d’un retour tant que joueur semble être illusoires pour le champion du monde. Néanmoins, ce dernier n’en désespère pas : « J’espère pouvoir y retourner un jour, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n’ai jamais pu le faire… ». Une invitation ou une promesse, personne n’est contre une réparation après les adieux déchirants, lors de son départ pour le PSG en plein Covid, qui n’ont vraiment pas été digérés.

D’ici là, le stade sera peut-être prêt pour l’accueillir. 

