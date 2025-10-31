Enfin une bonne nouvelle pour le FC Barcelone !

Après avoir fait l’tour du monde, tout c’qu’on veut c’est être à la maison.

Un an et demi de travaux, des matchs joués à Montjuïc, des grues dans le ciel barcelonais… Et enfin, le retour. Le Barça va retrouver son Camp Nou. Le 7 novembre, les hommes de Hansi Flick fouleront de nouveau leur pelouse pour une séance d’entraînement ouverte au public. Un premier contact avec leur stade rénové.

Un entraînement en attendant un match

Cette session, prévue à 11 heures (ouverture des portes à 9h30), servira de test technique et opérationnel avant la réouverture progressive de l’enceinte. Seuls 23 000 supporters pourront assister à cette répétition grandeur nature, répartis entre les tribunes et le but sud, conformément à la phase A du chantier.

Côté billetterie, ouverture ce vendredi à 11 heures : priorité de 48 heures pour les socios, au tarif de 5 euros, puis ouverture au grand public à 10 euros. Les recettes seront reversées au projet blaugrana Bracelets, une initiative de la Fondation Barça visant à soutenir les enfants hospitalisés et leurs familles.

