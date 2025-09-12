Barça : le Camp Nou, c’est pour quand ?

Alors que le FC Barcelone devait faire son retour au Camp Nou en ce début de mois de septembre, les travaux du stade semblent à l’arrêt. Tout cela à quelques jours du début de la Ligue des champions et de la réception du PSG. Kézaco ?

Le temps passe, et les galères économiques du FC Barcelone restent. Au bord du gouffre depuis près de cinq ans, l’institution catalane colmate les brèches comme elle peut, à coups de leviers financiers, gros contrat de sponsoring avec Spotify, et vente de certains sièges VIP du Camp Nou à des investisseurs du Moyen-Orient. Le Camp Nou, justement, doit être le socle de reconstruction locale. Pour ce faire, Joan Laporta, le président, a ainsi lancé de vastes travaux d’agrandissement au mois de juin 2023. Objectif : obtenir un écrin de 105 000 places et, par la magie du ruissellement, une manne financière durable. Les rénovations ont poussé le club à disputer ses deux dernières saisons au stade olympique de Montjuïc (colline située en périphérie barcelonaise). Mais voilà, les travaux patinent depuis quelques semaines, et le Barça – qui devait retrouver son Camp Nou en ce mois de septembre – reste toujours sans domicile fixe.

« Le Barça, de retour à la maison. » Voici comment le FC Barcelone a prévu le retour au Camp Nou sur son site officiel. Par un joli communiqué, accompagné d’une vidéo de présentation, le club blaugrana annonçait réintégrer son stade le 10 août 2025, soit le jour du Trophée Gamper (match amical disputé chaque été à domicile) face à Côme. Mais le 10 août, cette rencontre de gala s’est disputée au stade Johan Cruyff, dédié aux équipes réserves et à la structure féminine. Le Camp Nou n’a effectivement pas reçu l’autorisation des superviseurs de chantier pour l’accueil du public, ni celui de la Ligue espagnole pour la simple tenue de matchs. Cela, alors que le club se disait prêt à provisoirement baisser sa jauge à 27 000 places le temps d’inaugurer son enceinte. Refus de toutes les instances. Le début de saison approchant, le calendrier a ainsi été arrangé, afin de permettre au Barça de disputer ses trois premières journées de championnat à l’extérieur (Majorque, Levante, Rayo). Idem en Ligue des champions, avec un déplacement à Newcastle, le 18 septembre.

Barça-PSG dans le viseur… ou pas

Pour autant, un mois plus tard, rien ne semble avancé. Ce mardi, le club a ainsi ajouté que la réception de Valence (dimanche, 21 heures) se déroulerait non pas à Montjuïc, l’habituel plan B (en raison du concert du rappeur américain Post Malone), mais au stade Johann Cruyff, qui compte 6 000 places. Une capacité située sous le seuil minimal requis en Liga (8 000 places), mais exceptionnellement validée en raison de l’urgence de la situation. Cet énième contretemps pousse donc les Barcelonais à agir vite, eux qui espèrent accueillir le Paris Saint-Germain au Camp Nou lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, le 1er octobre prochain.

Problème, l’UEFA exige qu’un test soit effectué en championnat au préalable. Ne restent donc que deux options : contre Getafe (21 septembre) ou la Real Sociedad (28 septembre). Interrogée par Mundo Deportivo, Elena Fort, vice-présidente des affaires institutionnelles du FC Barcelone, a précisé que « les travaux de cette première phase étaient terminés », mais « ne garantit pas » la tenue du match contre Getafe au Camp Nou. Dès lors, il semblerait difficile de voir le duel face au PSG s’y dérouler, d’autant que comme le stipule le règlement UEFA, les équipes doivent disputer toute la phase de tournoi dans un même lieu. Comprenez donc : si les travaux tardent encore, le Barça devra jouer l’ensemble de son premier tour de C1 à Montjuïc et ne pourra changer de stade qu’à partir de potentiels barrages ou huitièmes de finale.

À Barcelone, l’agrandissement du Camp Nou aura donc coûté 1,45 milliard d’euros au club, empruntés à vingt investisseurs. Ce plan de financement avait été voté par 87,8% des représentants de socios le 19 décembre 2021, avec des prêts étalés sur 5, 7, 9, 20 et 24 ans. Bien avancé dans le gros, le chantier ralentit surtout au niveau bureaucratique. En effet, l’extérieur du Camp Nou est opérationnel, au même titre qu’une large partie des tribunes. La pelouse définitive a même été posée cet été. Mais les questions de sécurité restent en suspens. En visite à la fin du mois d’août, l’entité chargée de la supervision des travaux (ECA) a ainsi pointé 200 éléments non conformes. Des ajustements mineurs, toujours en cours, qui retardent le Barça dans ses plans. Dans les colonnes d’El Nacional, Jaume Collboni (maire de la ville) a également martelé son intransigeance concernant les normes de sécurité dans le nouveau stade. En attendant, le FC Barcelone doit donc se contenter de logements plus petits. Le stade Jean-Laville de Gueugnon se tient à disposition.

L’UEFA traîne des pieds face aux matchs délocalisés