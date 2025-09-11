Le match Barça-PSG va-t-il pouvoir se jouer au Camp Nou ?

Camp Nou ou Montjuïc, Montjuïc ou Camp Nou ?

Après avoir annoncé le report de son retour au Camp Nou, le FC Barcelone aurait pour objectif de retrouver son stade mythique le 28 septembre pour la rencontre face à la Real Sociedad, selon le Mundo Deportivo. Que ce soit avec 27 000 ou 45 000 places disponibles, le club catalan tient à retrouver son enceinte avant la fin du mois et cherche à éviter de s’éterniser à Montjuïc.

🏟️ Así se ven las obras del Spotify Camp Nou 📽️ @perepunti pic.twitter.com/0sV8BvmA3k — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 9, 2025

Prêt pour la réception du PSG ?

Comme tous les clubs, le Barça est obligé de jouer toutes ses rencontres à domicile de phase de groupes de Ligue des champions au sein de la même enceinte. L’UEFA aurait accepté que le club catalan joue ses matchs dans un Camp Nou encore en travaux, dont la rencontre face au Paris Saint-Germain prévue le 1er octobre, seulement si la sécurité de tout le monde est assurée.

Dans le cas contraire, le FC Barcelone se contentera du stade de Montjuïc et de ses 50 300 places, comme la saison dernière. Le temps presse pour les Catalans, l’UEFA attend une réponse définitive d’ici dix jours.

Se précipiter et prendre des risques, est-ce vraiment une bonne idée ?

