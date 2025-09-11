S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Le match Barça-PSG va-t-il pouvoir se jouer au Camp Nou ?

KM
Le match Barça-PSG va-t-il pouvoir se jouer au Camp Nou ?

Camp Nou ou Montjuïc, Montjuïc ou Camp Nou ?

Après avoir annoncé le report de son retour au Camp Nou, le FC Barcelone aurait pour objectif de retrouver son stade mythique le 28 septembre pour la rencontre face à la Real Sociedad, selon le Mundo Deportivo. Que ce soit avec 27 000 ou 45 000 places disponibles, le club catalan tient à retrouver son enceinte avant la fin du mois et cherche à éviter de s’éterniser à Montjuïc.

Prêt pour la réception du PSG ?

Comme tous les clubs, le Barça est obligé de jouer toutes ses rencontres à domicile de phase de groupes de Ligue des champions au sein de la même enceinte. L’UEFA aurait accepté que le club catalan joue ses matchs dans un Camp Nou encore en travaux, dont la rencontre face au Paris Saint-Germain prévue le 1er octobre, seulement si la sécurité de tout le monde est assurée.

Dans le cas contraire, le FC Barcelone se contentera du stade de Montjuïc et de ses 50 300 places, comme la saison dernière. Le temps presse pour les Catalans, l’UEFA attend une réponse définitive d’ici dix jours.

Se précipiter et prendre des risques, est-ce vraiment une bonne idée ?

Une polémique de billetterie à Newcastle avant le match contre le Barça

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine