Barça - PSG : prends ta place pour la soirée So Foot !

C’est reparti pour une 6e saison ? C’est reparti pour une 6e saison !

Et après la fin en apothéose de cette campagne 2025 face à l’Inter Milan, le destin a réservé la meilleure des affiches pour replonger dans nos soirées de projections : Barça – Paris SG !

Yamal vs Dembélé, le mercredi 1er octobre pour la 2e journée de phase de groupes.

Première fois ? Le principe de nos « Sacré soirées So Foot », c’est une projection de match façon 2 salles 2 ambiances !

Une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, chants et quiz et une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes ou barcelonaises, quiz culture PSG et autres surprises.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le billet de réservation à 5 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors n’attendez pas ! Pour prendre vos places, c’est par ici !

BILLETTERIE POUR LA SACRÉ SOIRÉE SO FOOT

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

► 19h : ouverture des portes de la salle bar (2e salle fermée jusqu’à 20h !), projection de la finale Paris SG vs Inter Milan ► 20h : avant-match Barça – Paris SG par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, cadeaux, tickets conso, chants, surprises… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur quatre grands écrans + Monaco vs ManCity sur une petite TV ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h : couvre-feu.

RDV mercredi 1er octobre !

La rédac

Kylian Mbappé revient sur son litige financier avec le PSG