Le retour du Barça au Camp Nou à nouveau reporté

Mauvaise nouvelle pour les barcelonais.

Alors qu’ils devaient retrouver le Camp Nou ce week-end pour la réception de Valence en championnat, les joueurs du FC Barcelone devront encore attendre avant de retrouver leur stade mythique. Plus de deux ans et demi après le dernier match joué au désormais Spotify Camp Nou, les supporters barcelonais font face à la décision de LaLiga, qui n’a pas encore donné son feu vert, après la visite de la mairie de Barcelone au Spotify Camp Nou selon Sport.

Un choc de Liga à 6 000 places

Le match contre Valence se jouera finalement au stade Johan-Cruyff à environ huit kilomètres du Spotify Camp Nou, mais ne compte que 6 000 places. Coup dur pour les Blaugrana, le stade intermédiaire de Montjuïc est inutilisable ce week-end, pour cause du concert de Post Malone. Malgré sa faible capacité, le stade Johan-Cruyff a été aménagé de manière à accueillir la VAR, est équipe de fibre optique renforcée et même de zones VIP afin de pouvoir être homologué par LaLiga et être prêt pour dimanche soir.

