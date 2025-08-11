S’abonner au mag
Il va encore falloir patienter avant de revoir le FC Barcelone au Camp Nou

JD
Les travaux, on sait quand ça commence…

Alors que le quotidien espagnol Mundo Deportivo annonçait il y a quelques jours que le FC Barcelone pourrait retrouver son antre du Camp Nou le 14 septembre à l’occasion de la réception de Valence pour la 4e journée du championnat d’Espagne, la radio RAC 1 est venue entretemps tempérer les ardeurs des culés.

Mesures de sécurité

Les travaux du Camp Nou, commencés en 2023 dans le cadre d’un grand plan de rénovation qui devrait porter sa capacité totale à 105 000 places, accusent déjà plus d’un semestre de retard, forçant le Barça à continuer de disputer ses matchs au stade olympique de Montjuïc. La réouverture de l’enceinte blaugrana aurait dû se faire tribune par tribune, en commençant par une partie de la Présidentielle, ce qui aurait permis à 27 000 supporters d’assister au match contre Valence.

Cependant, RAC 1 a révélé que l’organisme chargé du respect des normes de sécurité des bâtiments avait détecté près de 200 failles dans la première phase du chantier. Problème : si le Barça n’obtient pas les licences de mise en conformité avant le début de la Ligue des champions, il sera obligé de rejouer à Montjuïc. Le règlement de l’UEFA dispose en effet dans son article 25.08 qu’ « à partir de la phase de ligue, un club doit en principe disputer tous ses matchs de la compétition dans le même stade  ».

Si le chantier continue de patiner, la direction peut toujours faire appel aux supporters de l’Union Berlin.

Le Barça risque de ne pas pouvoir inscrire ses recrues à temps pour la reprise

JD

