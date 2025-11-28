S’abonner au mag
Un retour important attendu à Chelsea pour défier Arsenal

MH
Un retour important attendu à Chelsea pour défier Arsenal

Il va falloir faire attention aux meubles.

Mardi soir, à Stamford Bridge, Chelsea a déroulé face à un Barça réduit à dix. Maîtrise, efficacité, et les Blues ont frappé fort. Tout ça sans Cole Palmer. Absent à la suite d’une fracture de l’orteil, causée selon Marc Cucurella par « une porte + une manette + un match raté sur FIFA », le joueur qui revenait tout juste d’un souci à l’aine a vu son retour retardé par ce pépin improbable. La toxicité infâme de ce jeu nommé FC26.

Mais pour le plus grand plaisir des amateurs du bourreau du PSG en finale de Coupe du monde des clubs, un communiqué de Chelsea a annoncé son retour pour le match de la 13e journée de Premier League face à Arsenal.

Il pourrait même débuter la rencontre

Dimanche, Chelsea retrouve un des matchs les plus chauds de la saison : le derby de Londres contre les Gunners, leaders du championnat. Ce sera avec Palmer, au moins pour une partie de la rencontre. Enzo Maresca a fait savoir qu’il était « fit et disponible pour jouer ou débuter ».

Après avoir donné une leçon au Bayern, les hommes d’Arteta vont se frotter à un défi de taille : battre un Chelsea qu’ils n’ont pas réussi à embêter depuis 7 piges au Bridge.

Deux touches et un corner pour régler tout ça, non ?

La trop longue disette de Chelsea contre Arsenal à Stamford Bridge

