Huit ans plus tard, le Barça a trouvé un successeur au PSG

FC Barcelone 6-1 Olympiakos

Buts : López (7e, 39e, 77e), Yamal (68e, sp), Rashford (74e, 79e) pour les Blaugrana // El Kaabi (54e, sp) pour le club du Pirée

Expulsion : Hezze (57e) côté Olympiakos

Les Grecs sont allés se faire voir chez les Catalans.

Pour débuter cette troisième journée de Ligue des champions, le FC Barcelone recevait l’Olympiakos, après avoir été renversé par le Paris Saint-Germain lors de la journée précédente. Afin de se venger de cette déconvenue, Le Barça en a passé six à l’Olympiakos, une première depuis la remontada de 2017 face aux Parisiens. Encore une autre coïncidence, le match s’est terminé sur le score de 6 à 1, comme lors de ce fameux 8 mars 2017.

Fermín López voit triple

Un match pourtant mal embarqué pour les Barcelonais, puisque Daniel Podence a attendu la 36e seconde de jeu pour faire passer un frisson dans les travées du stade olympique Lluis Companys. Mais ce sera la seule occasion pour les Grecs durant ce premier acte. Les protégés de Hansi Flick ont repris le jeu à leur compte. Si Marcus Rashford a vendangé la première occasion blaugrana (5e), Fermín López n’a pas manqué la cage, après avoir bénéficié du travail de Lamine Yamal dans la surface de Konstantinos Tzolakis (1-0, 7e). De retour de blessure le week-end dernier face à Gérone, Fermín ne s’est pas privé pour doubler la mise sur un service trois étoiles de Pedro Fernández pour sa première titularisation avec le Barça (2-0, 39e).

Lamine Yamal est déjà en jambes et fait mal à la défense de l'Olympiakos 🥵 Le Barça mène 1-0 et c'est à vivre sur CANAL+FOOT ⚡️#FCBOLY | #UCL pic.twitter.com/8W5LeD8NiI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 21, 2025

Malgré la réduction du score par l’Olympiakos grâce au penatly transformé par Ayoub El Kaabi après la main d’Eric Garcia dans sa surface (2-1, 54e), l’expulsion de Santiago Hezze (54e) a permis aux Barcelonais de prendre le large. À 11 contre 10, les protégés se sont redonné de l’air grâce au penalty transformé par Lamine Yamal (3-1, 68e). Marcus Rashford a ensuite tapé à deux reprises (4-1, 74e) pour s’offrir son deuxième doublé sous les couleurs du Barça (6-1, 79e), alors que Fermín a lui vu triple, profitant du centre peu académique de Roony Bardghji (5-1, 76e).

Pendant ce temps, Marcus Rashford devient un candidat sérieux au titre de meilleur buteur de la C1.

