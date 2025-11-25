Jamie Vardy s’est fait cambrioler

Un match, un cambriolage

Mauvaise soirée pour Jamie Vardy. L’Anglais pensait avoir tout donné lors de Cremonese-AS Rome (1-3), joué ce dimanche. Sauf qu’en rentrant au bord du lac de Garde, il a constaté qu’il avait perdu plus qu’un match.

D’après la Gazzetta dello Sport, au moins trois individus auraient forcé une fenêtre de sa villa, profitant de son match, et de l’absence totale de sa famille (heureusement), pour embarquer montres, bijoux et liquide. Un butin estimé à environ 100 000 euros. Au moins ils n’ont pas pris le frigo RedBull.

Un classique du football moderne

Les loubards auraient suivi de près les déplacements de l’ancien héros de Leicester, histoire d’être sûrs de jouer sans marquage au retour. La gendarmerie de la bien nommée Salò est désormais en charge de l’enquête.

Arrivé cet été en Italie après 13 saisons à faire trembler les défenses de Premier League et soulever un improbable titre avec les Foxes, Vardy voulait tenter un dernier baroud avec la Cremonese : il ne pensait pas rentrer au panthéon des joueurs ciblés par les cambriolages.

On peut dire que Gasperini est le suspect numéro 1 vu qu’il s’est barré du match, non ?

Pourquoi les joueurs de Serie A avaient les joues rouges ?