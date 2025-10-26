S’abonner au mag
  • Serie A
  • J8
  • Cremonese-Atalanta (1-1)

Vardy fait son premier salto en Italie

UL
Vardy fait son premier salto en Italie

   Cremonese 1-1 Atalanta

Buts : Vardy (78e) pour la Cremonese // Brescianini (84e) pour Bergame

La Cremonese de la Cremonese.

Jamie Vardy s’est indirectement vengé de la défaite de Leicester à Millwall, en Championship. L’English a marqué son premier but en Serie A contre l’Atalanta. Et a régalé de son traditionnel salto. L’ancien international anglais de 38 ans a repris un ballon mal renvoyé par Marco Carnesecchi, le gardien bergamasque, pour marquer un but de renard des surfaces. La célébration est exceptionnelle : un salto, des poings rageurs et Giovanni-Zini en fusion.

La fête n’a pas été totale, puisque Marco Bresciani a égalisé en toute fin de match. La Cremonese reste dixième, à un point de son adversaire du soir, qui enchaîne un quatrième match nul de rang.

La Cremonese pas Vardy ce soir !

Récital d’Ange-Yoan Bonny avec l’Inter face à la Cremonese

UL

