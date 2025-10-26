Vardy fait son premier salto en Italie

Cremonese 1-1 Atalanta

Buts : Vardy (78e) pour la Cremonese // Brescianini (84e) pour Bergame

Jamie Vardy s’est indirectement vengé de la défaite de Leicester à Millwall, en Championship. L’English a marqué son premier but en Serie A contre l’Atalanta. Et a régalé de son traditionnel salto. L’ancien international anglais de 38 ans a repris un ballon mal renvoyé par Marco Carnesecchi, le gardien bergamasque, pour marquer un but de renard des surfaces. La célébration est exceptionnelle : un salto, des poings rageurs et Giovanni-Zini en fusion.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | JAMIE VARDY MARQUE SON 1ER BUT EN SERIE A ! 📲 Rencontre à suivre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆 👉 https://t.co/wjq7cEUuLz#CremoneseAtalanta pic.twitter.com/58Wx2RTVl5 — DAZN France (@DAZN_FR) October 25, 2025

La fête n’a pas été totale, puisque Marco Bresciani a égalisé en toute fin de match. La Cremonese reste dixième, à un point de son adversaire du soir, qui enchaîne un quatrième match nul de rang.

La Cremonese pas Vardy ce soir !

