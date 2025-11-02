S’abonner au mag
  • Serie A
  • J10
  • Cremonese-Juventus (1-2)

La Juventus se reprend contre la Cremonese

AB
  Cremonese 1-2 Juventus

Buts : Vardy (83e) pour Crémone // Kostić (2e) et Cambiaso (68e) pour la Juve

En déplacement à Crémone, la Juventus a légèrement relevé la tête en l’emportant (1-2).

Filip Kostić a été le premier à s’illustrer en concluant un excellent mouvement collectif dès l’entame (2e), avant qu’Andrea Cambiaso ne fasse le break en opportuniste, en reprenant un ballon mal dégagé (68e). Pour la forme, Jamie Vardy a réduit le score en gérant bien son face-à-face de fin de partie, pour ce qui constitue son deuxième but de la saison (83e).

La Juventus est cinquième, à égalité de points avec l’Inter, troisième. La Cremonese reste dans le top 10.

