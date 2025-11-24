Pourquoi les joueurs de Serie A avaient les joues rouges ?

Non, ce n’était pas un hommage à De Bruyne.

Il fallait être observateur, mais pas non plus détective privé, pour remarquer que ce week-end, lors de la 12e journée de Serie A, beaucoup de joueurs, d’arbitres et même d’entraîneurs étaient marqués de rouge sur la joue dans le cadre de la campagne « Un Rosso alla Violenza » (« rouge à la violence »). Une initiative que la ligue mène depuis déjà neuf saisons pour sensibiliser aux violences physiques et psychologiques faites aux femmes en Italie.

La symbolique n’avait rien d’anecdotique

Selon les chiffres fournis par la Serie A, 7 millions de femmes, soit une sur trois, ont été victimes de violences ou de harcèlement au cours de leur vie. En 2024, 111 femmes ont été assassinées dans le pays, dont 96 par un proche. Et les neuf premiers mois de 2025 affichaient encore 73 féminicides, dont 60 commis au sein du cercle familial.

« La Serie A réaffirme son engagement à soutenir les femmes victimes de violence et se tient une fois de plus à leurs côtés », rappelait alors le président de la ligue, Ezio Simonelli. « La marque rouge peinte sur le visage des joueurs et des arbitres n’est pas qu’un symbole, mais la preuve de notre volonté de maintenir l’attention sur un phénomène inacceptable. »

« Avec la campagne #unrossoallaviolenza, nous avons l’occasion de parler directement à un large public masculin, en l’invitant à réfléchir à son rôle dans la lutte contre la violence sexiste », déclarait également Marco Chiesara, président de WeWorld (ONG italienne d’aide humanitaire).

Certains sont même allés plus loin dans la symbolique, Jamie Vardy, récemment arrivé à la Cremonese, a décidé de floquer son maillot « Becky » en référence à son épouse Rebekah.

Jamie Vardy wears ‘Becky’ on the back of shirt today In support of a campaign against domestic violence pic.twitter.com/4QcZRzh9iN — Leicester Xtra (@XtraLeicester) November 23, 2025

