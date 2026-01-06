Le budget de Nantes va-t-il exploser grâce au saut à skis ?

Ce n’est pourtant pas le meilleur sport pour des Canaris.

Mais voilà, tout s’explique. Après une première partie de saison catastrophique, le FC Nantes a trouvé l’argent pour licencier Luís Castro. Puis, dès le champagne rangé après avoir fêté la nouvelle année, la cellule de recrutement a réussi à attirer Rémy Cabella, un mois après avoir recruté Deiver Machado, et avant de tenter le coup Romain Del Castillo.

Kita, expert multisport

On s’est donc demandé d’où venait tout cet argent, même si la plupart des transactions sont réalisées à moindre coût. On a regardé du côté de Waldemar Kita, sous le feu des critiques depuis de longues années, mais toujours accroché au club comme une moule à son rocher.

À notre grande surprise, la réponse est finalement venue d’Allemagne. En effet, selon Bild, l’agrandissement du pénis serait devenue une méthode utilisée par plusieurs sauteurs à skis pour modifier la taille de leur combinaison et gagner le moindre gain marginal. Connaissant l’expertise de Kita dans tous les sports – et surtout dans cette opération avec laquelle il a fait fortune -, on se dit qu’il n’a pas raté l’occasion de faire fructifier son entreprise. Il faut vite en profiter, des athlètes risquent d’être rapidement pris par la patrouille.

Autant dire que le mercato estival sera moins brillant.

