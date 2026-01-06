S’abonner au mag
  • Serie A
  • J19
  • Lecce-Roma (0-2)

L’AS Roma peut remercier ses avants-centres

EL
L’AS Roma peut remercier ses avants-centres

  Lecce 0-2 Roma

Buts : Ferguson (14e), Dovbyk (71e)

Neuf de cœur.

Gian Piero Gasperini n’a pas encore trouvé son nouveau Duván Zapata, mais la victoire sur le terrain de Lecce (0-2), ce mardi, peut lui donner un peu d’espoir pour les prochaines semaines au moment de faire son onze de départ. Titularisé à la pointe de l’attaque de l’AS Roma, Evan Ferguson, auteur de seulement deux buts cette saison, a prouvé que le costume n’était pas trop grand pour lui avec un bel enchaînement contrôle orienté-frappe croisée à l’entrée de la surface pour ouvrir le score (0-1, 14e).

Sur courant alternatif ces dernières semaines, le club de la Louve n’était pas franchement à l’abri et n’a pas su faire le break. Après une frappe trop cadrée (42e), l’Irlandais a été remplacé par Artem Dovbyk. Ce dernier, aussi arrivé à Rome après avoir brillé à l’étranger, ne compte également que deux buts en championnat. Jusqu’à ce déplacement à Lecce car, après une volée de Niccolò Pisilli, l’Ukrainien s’est enfin mué en renard des surfaces (0-2, 71e).

Mauvaise nouvelle, Dovbyk est rapidement sorti blessé…

La Roma s’en sort avec un point à Lecce

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Algérie - RD Congo (1-0)
Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!