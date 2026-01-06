L’AS Roma peut remercier ses avants-centres

Lecce 0-2 Roma

Buts : Ferguson (14e), Dovbyk (71e)

Neuf de cœur.

Gian Piero Gasperini n’a pas encore trouvé son nouveau Duván Zapata, mais la victoire sur le terrain de Lecce (0-2), ce mardi, peut lui donner un peu d’espoir pour les prochaines semaines au moment de faire son onze de départ. Titularisé à la pointe de l’attaque de l’AS Roma, Evan Ferguson, auteur de seulement deux buts cette saison, a prouvé que le costume n’était pas trop grand pour lui avec un bel enchaînement contrôle orienté-frappe croisée à l’entrée de la surface pour ouvrir le score (0-1, 14e).

Sur courant alternatif ces dernières semaines, le club de la Louve n’était pas franchement à l’abri et n’a pas su faire le break. Après une frappe trop cadrée (42e), l’Irlandais a été remplacé par Artem Dovbyk. Ce dernier, aussi arrivé à Rome après avoir brillé à l’étranger, ne compte également que deux buts en championnat. Jusqu’à ce déplacement à Lecce car, après une volée de Niccolò Pisilli, l’Ukrainien s’est enfin mué en renard des surfaces (0-2, 71e).

Mauvaise nouvelle, Dovbyk est rapidement sorti blessé…

La Roma s’en sort avec un point à Lecce