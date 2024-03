Pronostic Lecce AS Roma : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Serie A

La Roma, un appétit de Louve à Lecce

Lecce a connu quelques remous lors des dernières journées puisque son entraîneur D’Aversa avait asséné un coup de tête à l’attaquant français du Hellas Vérone Henry. A la suite de ce geste fou, les dirigeants du club ont décidé de se séparer de leur entraineur et de nommer Gotti. Pour son 1er match à la tête de l’équipe, le nouvel entraineur a vu ses hommes décrocher une précieuse victoire contre la lanterne rouge, la Salernitana (1-0). Ce succès a offert un peu d’air aux Lupi qui possèdent actuellement 4 points de plus que le 1er relégable. Malgré cet écart, Lecce est loin d’être sauvé et doit encore prendre des points pour assurer sa place en Serie A. Avant son succès à Salerne, Lecce ne s’était imposé qu’une fois lors des 11 dernières journées.

De son côté, la Roma revit depuis le départ de José Mourinho. Arrivé pour succéder au Portugais, la légende De Rossi connait d’excellents résultats à la tête de la Louve. En effet, depuis sa prise de fonctions, la Roma ne s’est inclinée qu’une seule fois en championnat face à l’Inter. Les Giallorossi ont enchainé les victoires qui leur permettent encore de croire à leurs chances de Top 4. A l’orée de cette journée, les partenaires de Dybala sont 5e avec 3 points de retard sur Bologne. Avant la trêve internationale, la Roma avait pris le dessus sur Sassuolo grâce au capitaine Pellegrini. Ce dernier est le moteur de cette équipe avec un Dybala retrouvé depuis l’arrivée de De Rossi (12 buts en Serie A), et un Lukaku toujours décisif (10 buts). En plus de son excellente remontée en Serie A, la Roma est en course en Coupe d’Europe avec un quart de finale à venir face au Milan AC. En pleine forme, la Roma devrait s’imposer face à une équipe de Lecce loin d’être au meilleur de sa forme.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

