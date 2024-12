Pronostic Bayern Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Coupe d’Allemagne

Le Bayern passe en quarts face au Bayer

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe d’Allemagne nous a réservé une superbe affiche avec ce choc entre les 2 meilleures équipes allemandes du moment, à savoir le Bayern et le Bayer. Le club bavarois sort d’un exercice décevant où il avait été battu devancé par… le Bayer auteur du doublé. Revanchards, les Munichois ont commencé la saison pied au plancher et ont pris les commandes de la Bundesliga. Leur progression a été ralentie le week-end dernier dans le Klassiker par le Borussia Dortmund. Entré en cours de jeu, Olise avait parfaitement servi Musiala pour l’égalisation à 5 minutes de la fin. À la suite de ce résultat (1-1), le Bayern compte 4 points d’avance sur l’Eintracht et 7 sur la bande d’Alonso. En Ligue des champions, les protégés de Kompany se sont replacés à la faveur de leurs 2 derniers succès, à chaque fois à domicile contre le Benfica (1-0) et le PSG (1-0). La mauvaise nouvelle du week-end est venue de Harry Kane, sorti sur blessure contre Dortmund. Avec son effectif de grande qualité, le Bayern dispose des ressources pour compenser cette absence, le jeune Tel pourrait être titularisé pour la 2e fois de suite après avoir démarré côté gauche face au Bayern.

Le Bayer a tout simplement été éblouissant l’an passé en Allemagne pour signer un doublé en restant invaincu. Cet été, le club a conservé ses joueurs et son entraîneur Xabi Alonso, convoité par le Bayern, et s’est également renforcé. Toutefois, le Bayer ne retrouve pas le même rythme que l’an passé et accuse déjà 7 points de retard sur le Bayern en Bundesliga (3e). Le week-end dernier, Schick a permis à son équipe de s’imposer difficilement contre l’Union Berlin (1-2). Le Tchèque remplace parfaitement Boniface, actuellement blessé, mais il faudra peut-être faire tourner ce mardi en raison de l’accumulation des matchs. En C1, les partenaires de Xhaka sont en revanche bien placés parmi les 8 premiers, et se sont imposés en milieu de semaine passée à domicile face à Salzbourg (5-0). En revanche, les hommes de Xabi Alonso ont signé trop de nuls en Bundesliga (5) comme lors du choc en Bavière à la fin septembre (1-1), où ils avaient été largement dominés. À domicile et en meilleure forme, le Bayern devrait s’imposer contre le Bayer, dans un nouveau match à buts, pour obtenir sa place en quarts de finale.

