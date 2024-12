Pronostic Southampton Chelsea : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League

En confiance, Chelsea bat le dernier de la classe Southampton

Southampton montre du mieux sur les derniers matchs, avec une victoire (la première de la saison) contre Everton avant la trêve, une défaite honorable contre Liverpool (2-3) et un point ramené de Brighton (1-1), malgré entre temps une défaite chez les Wolves (2-0). Cela ne leur permet pas de revenir à 9 points, seuil que les 3 équipes de la 17 à la 19ème place occupent actuellement. Malheureusement pour ne rien arranger, les Saints vont devoir composer sans de nombreux joueurs, à commencer par les deux premiers gardiens Ramsdale et Bazunu, ou encore Ugochukwu prêté par Chelsea justement et absent à cause d’un accord de prêt. 7 joueurs supplémentaires, blessés ou suspendus, manqueront la rencontre, mais le jeune crack Dibling (18 ans) apporte beaucoup de satisfaction, et les attaquants Adam Armstrong (2 buts, 1 passe) et Archer (2 buts) seront bien présents.

Chelsea voit enfin les nombreux transferts porter leurs fruits, puisqu’elle pointe à la 3ème place à égalité de points avec Arsenal, 2ème. Les Blues n’ont plus perdu depuis 6 matchs, avec 4 victoires contre Noah, Leicester, Heidenheim et Aston Villa, et des nuls contre United et Arsenal. C’est un bilan solide en C4 également avec 4 victoires sur 4, et une première place assez logique. L’effectif est très dense, mais des garçons comme Caicedo et Fernandez sont précieux, tout comme les attaquants Jackson (8 buts, 3 passes) et surtout Cole Palmer (8 buts, 6 passes en PL), d’ailleurs dispensé de C4 et pleinement utilisé en PL. Il pourrait profiter d’affronter la lanterne rouge pour s’illustrer encore une fois comme il vient de le faire contre Aston Villa lors de la victoire 3-0 de son équipe. La victoire des Londoniens est une formalité, et cela passera par un grand Palmer.

