Pronostic Leicester West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Du côté de Leicester, West Ham se reprend avec Kudus

Leicester aura passé une seule saison en Championship avant de réintégrer la Premier League. Mais comme on pouvait s’y attendre, les Foxes doivent lutter pour obtenir leur maintien. À la suite de plusieurs résultats décevants, le club a décidé de se séparer de Steve Cooper et vient de miser sur Ruud van Nistelroy, qui sort d’un intérim intéressant à Man U. Pour sa première sur le banc de Leicester, le coach batave a vu ses hommes s’incliner lourdement à Brentford (4-1). Lors de ce match, les Foxes avaient pourtant ouvert le score par Buonanotte. Il s’agit de la 5e journée consécutive sans victoire pour les partenaires de Vardy ont perdu contre Nottingham, Man U, Chelsea et Brentford pour un nul contre le promu Ipswich.

West Ham, désormais avec Lopetegui, est seulement 14e de Premier League avec 5 points de plus que leur adversaire du jour. Après avoir signé un brillant succès à Newcastle lundi (0-2), les Hammers ont été surclassés à domicile samedi par Arsenal (2-5), malgré un brin de folie en fin de première période à la suite des buts des 2 latéraux, Wan-Bissaka et Emerson. Souvent brillant lors des dernières saisons, Paqueta n’est que l’ombre de lui-même lors de cet exercice, certainement marqué par les accusations qui l’entourent. De plus, Kudus avait été suspendu 5 rencontres et va revenir pour ce match. L’apport du Ghanéen (2 buts cette saison, 8 la saison passée) est prépondérant dans les prestations de son équipe. Boosté par ce retour, West Ham devrait se donner de l’air en s’imposant à Leicester.

