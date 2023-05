Pronostic Leicester West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham condamne Leicester

Vainqueur de la Premier League lors de la saison 2015/2016, Leicester est à 90 minutes de la relégation. En effet, les Foxes n’ont plus leur destin en main car si Everton s’impose dans le même temps ce dimanche, ils seront obligatoirement condamnés. Lors des dernières saisons, le club nous avait habitué à finir en première partie de tableau. L’été dernier, Leicester avait réussi à conserver ses hommes forts puisque les Barnes, Maddison ou Vardy font toujours partie de l’effectif. Seuls l’expérimenté Kasper Schmeichel et la pépite Wesley Fofana avaient quitté le club. Auteur d’une première partie de saison correcte, les Foxes ont connu un passage terrible de la mi-février à la mi-avril au cours duquel ils ont seulement pris 1 point lors du nul face à Brentford. Malgré une légère réaction lors des dernières semaines avec un succès sur Wolverhampton (2-1), Leicester a manqué plusieurs opportunités de se relancer en signant plusieurs nuls face à des adversaires directs pour le maintien contre Leeds (1-1) et Everton (2-2). Ensuite, les partenaires de Vardy ont subi deux lourds revers face à Fulham (5-3) et Liverpool (0-3). En milieu de semaine dernière, Leicester a manqué d’ambition à Newcastle en se contentant de prendre le point du nul (0-0). Lors de ce match, Dean Smith, récemment nommé à la place de Brendan Rodgers, avait laissé les Barnes ou Maddison sur le banc.

En face, West Ham est quant à lui assuré de son maintien après avoir connu un exercice beaucoup plus compliqué que lors des saisons précédentes. Les Hammers ont certainement payé leur parcours européen qui les a conduit jusqu’en finale de la Conference League où ils vont affronter la Fiorentina. Lors de ce déplacement à Leicester, le club londonien ne joue plus grand-chose mais devrait vouloir conserver sa dynamique. Lors des 5 derniers matchs disputés toutes compétitions, les partenaires d’Alphonse Areola se sont imposés à 4 reprises pour un revers à Brentford, dans une rencontre intercalée entre les 2 manches des demi-finales de Conference League. David Moyes dispose d’un effectif de grande qualité avec les Rice, Soucek, Antonio, Ings, Lanzini ou Paqueta. Le week-end dernier, les Hammers ont certainement condamné Leeds à la relégation (3-1) et pourraient en faire de même au King Power Stadium avec une équipe de Leicester trop décevant cette saison.

