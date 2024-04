Pronostic Nottingham Forest Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Le titre se rapproche pour Manchester City face à Nottingham Forest

Cette saison, Nottingham Forest a été pénalisé de 4 points par la Fédération, ce qui les place dans une lutte acharnée pour éviter la relégation. Actuellement 17e au classement de la Premier League, le club anglais n’est pas assuré de rester dans l’élite la saison prochaine, avec seulement un point d’avance sur le premier relégable. Son adversaire à venir, Manchester City, pourrait profiter de cette période difficile. En effet, Nottingham Forest n’a enregistré qu’une seule victoire lors de ses 9 derniers matchs de championnat, assortie de 3 matchs nuls et 5 défaites. Après un match nul à domicile contre Wolverhampton (2-2), ils ont subi une défaite importante dans la lutte du maintien contre Everton le week-end dernier (2-0).

De son côté, Manchester City est sur la voie de décrocher son 4e titre consécutif cette saison. Actuellement deuxième au classement, avec un match en moins et un point de retard sur le leader Arsenal, les Citizens peuvent espérer surpasser leur grand rival pour le titre. Invaincus lors de leurs 18 derniers matchs en Premier League (avec 14 victoires et 4 matchs nuls), ils sont en grande forme depuis plusieurs mois. Leur série de victoires inclut leurs récents matchs de championnat contre Aston Villa (4-1), Crystal Palace (2-4), Luton Town (5-1) et Brighton cette semaine (0-4) avec un nouveau but de De Bruyne, déjà buteur lors du retour face à Madrid. Le week-end dernier, ils ont également vaincu Chelsea (1-0), assurant ainsi leur place en finale de la FA Cup. Cependant, bien que considérés comme favoris pour la Ligue des champions cette saison, ils ont été éliminés contre toute attente par le Real Madrid lors des quarts de finale, aux tirs au but. Totalement focalisé sur le national désormais, Man City devrait s’imposer assez largement, même sans possiblement Haaland qui a été forfait lors des 2 derniers matchs. Comme à l’aller (2-0), une victoire par 2 buts exactement est possible. A tenter vu la grosse cote !

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

